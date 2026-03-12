Najmanje jedna osoba je poginula nakon napada na dva tankera u iračkim vodama kod Basre. Brodovi su planuli posle eksplozija, a iračke vlasti napad su okarakterisale kao sabotažu.

Izvor: X/@clashreport/Printscreen

Na društvenim mrežama pojavio se snimak napada na tanker u iračkim vodama u kojem je, prema dosadašnjim informacijama, poginula najmanje jedna osoba, dok su brodovi ostali u plamenu. Snimak prikazuje trenutak eksplozije i požara na moru nakon udara na brodove kod obale Iraka.

Napad na dva tankera kod Basre

Eksplozivom natovareni iranski čamci, prema dostupnim informacijama, napali su dva tankera sa gorivom u iračkim vodama u Persijskom zalivu. Brodovi su planuli nakon noćnog napada u srijedu.

Meta su bili tanker Safesea Vishnu, koji plovi pod zastavom Maršalovih Ostrva, i brod Zefiros, rekli su za Rojters dvojica zvaničnika iračkih luka. Jedan izvor iz lučke bezbjednosti naveo je da Zefyros plovi pod zastavom Malte.

Napad se dogodio nakon što su projektili pogodili četiri broda u vodama Persijskog zaliva.

Poginuo član posade, spaseni deseci mornara

Irački spasilački timovi i dalje tragaju za nestalim članovima posade.

"Iz vode smo izvukli tijelo stranog člana posade", rekao je jedan zvaničnik lučke bezbjednosti.

Farhan al-Fartusi, direktor državne kompanije General Company for Ports of Iraq, rekao je za Reuters da su spasilačke ekipe uspjele da izvuku veliki broj ljudi sa brodova.

WATCH: The moment the U.S.-linked oil tanker Safesea Vishnu was hit in the northern Persian Gulf after allegedly ignoring warnings from Iran’s IRGC Navy.



One Indian crew member was killed.pic.twitter.com/WOxTnXkKDx — Clash Report (@clashreport)March 12, 2026

"Brod Iračke lučke uprave spasio je 25 članova posade sa dva tankera, a požari na oba broda još uvijek gore", rekao je al-Fartusi.

Poginuo indijski mornar sa američkog tankera

Indijska ambasada u Bagdadu objavila je da je u napadu poginuo indijski član posade koji je radio na tankeru u američkom vlasništvu.

U objavi na društvenoj mreži X naveli su da je riječ o tankeru Safesea Višnu i da je preostalih 15 indijskih članova posade evakuisano na bezbjednu lokaciju.

Ambasada je dodala da je u stalnom kontaktu sa spasenim mornarima i iračkim vlastima i da pruža svu potrebnu pomoć.

Irak zaustavio rad naftnih luka

Napadi su izazvali ozbiljne posledice po iračku energetsku infrastrukturu. Direktor državne lučke kompanije rekao je iračkoj državnoj novinskoj agenciji da su sve operacije u naftnim lukama zaustavljene nakon napada, dok komercijalne luke za sada nastavljaju da rade.

Irački zvaničnici napad su opisali kao sabotažu.

"Irački zvaničnici kažu da je reč o flagrantnom kršenju iračkog suvereniteta jer se ovaj čin sabotaže dogodio u teritorijalnim vodama Iraka", rekao je iz Bagdada novinar Al Džazire Mahmud Abdelvahed.