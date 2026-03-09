Francuski predsjednik Emanuel Makron posjetio je Kipar i najavio pokretanje "čisto odbrambene" međunarodne misije čiji je cilj obezbjeđivanje plovidbe i postepeno ponovno otvaranje Ormuskog moreuza.

Francuski predsjednik Emanuel Makron posjetio je danas Kipar, gdje se sastao sa predsjednikom te zemlje Nikosom Hristodulidesom i grčkim premijerom Kirijakosom Micotakisom, a tom prilikom je najavio "čisto odbrambenu" misiju radi otvaranja Ormuskog moreuza, prenosi Blic, pisanje Tanjuga.

"U procesu smo uspostavljanja čisto odbrambene, čisto prateće misije, koja mora biti pripremljena zajedno sa evropskim i neevropskim državama, i koja treba da omogući, čim to bude izvodljivo, pratnju nosača kontejnera i tankera kako bi se Ormuski moreuz postepeno ponovo otvorio", rekao je Makron, insistirajući na "miroljubivoj" svrsi te misije, prenosi BFM TV.

Makron najavio "odbrambenu misiju"

On je istakao da je "bezbjednost svih Evropljana zajednički interes".

"Odmah smo preduzeli mjere solidarnosti sa Kiprom, koji je pogođen sa nekoliko dronova i raketa. U to područje smo rasporedili fregatu Langedok i odjeljenje protivvazdušne odbrane Mistral", napisao je Makron na svom nalogu na mreži Iks.

Naglasio je da je ključni element koji "doprinosi ukupnom odbrambenom raspoloženju" nosač aviona "Šarl de Gol" i udarna grupa aviona koji su sada u blizini Kipra, i najavio da će prije povratka u Francusku posetiti taj nosač aviona i članove posade.

Makron je, takođe, najavio da će Francuska poslati dvije fregate kao dio pomorske misije Evropske unije "Aspide" u Crvenom moru. Francuski predsjednik je rekao i da je Hezbolah počinio "veliku grešku kad je napao Izrael i ispalio rakete na Kipar".

"Izrael je odgovorio i ova situacija je veoma zabrinjavajuća", ocenio je Makron.

"Kad je Kipar napadnut, napadnuta je i Evropa"

On je istakao da Hezbolah mora da obustavi svoje napade, kao i da Izrael mora da učini isto, i to što je prije moguće, kako bi se omogućilo obnavljanje suvereniteta Libana.

"Francuska koordinira svoje napore sa Kiprom kako bi osigurala bezbjednost naših građana i evropskih građana u regionu, podržala operacije repatrijacije i planirala i konsolidovala sve hitne operacije koje mogu biti neophodne", rekao je Makron.

Prema njegovim riječima, kada je Kipar napadnut, napadnuta je i Evropa.

"Vežu nas strateška partnerstva, a naše prisustvo ovdje govori o snazi tih partnerstava", rekao je Makron.

On je ponovio podršku Pariza Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru i Kuvajtu, kao i Jordanu, Saudijskoj Arabiji i Iraku.

Mobilizacija francuske mornarice bez presedana

Francuska će, kako je najavio, rasporediti osam fregata, u okviru mobilizacije koju Makron opisuje kao bez presedana.

HUGE BREAKING NEWS:

French nuclear carrier Charles de Gaulle (The world's only non-U.S. nuke flattop) redirects to Iran.



Macron ordered the strike group Rafale jets to defend allies, secure routes & counter Iranian drones.

(Unverified at this stage)pic.twitter.com/S4W8S2Bt9x — Gerhardt vd Merwe (@mrjerrynottom)March 9, 2026

Francuske snage, koje će biti raspoređene od istočnog Mediterana do Crvenog mora i kod obale Ormuza, mobilisaće osam fregata, dva amfibijska nosača helikoptera i francuski nosač aviona, rekao je Makron iz Pafosa.

"Ova mobilizacija naše mornarice je bez presedana. Očigledno se sprovodi u vezi sa mobilizacijom naših vazdušnih i kopnenih snaga u regionu", izjavio je šef francuske države.

Kako je zaključio, cilj Francuske je da doprinese deeskalaciji, bezbjednosti svojih građana, bezbjednosti partnera i slobodi plovidbe i pomorskoj bezbjednosti.

