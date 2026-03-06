Makron apelovao na državnih vrh Libana da "smiri" Hezbolah i da obustave napade na Izrael.

Predsjednik Francuske Emanuel Makron je večeras razgovarao sa državnim vrhom Libana nakon što je prethodno pričao sa premijerom Izraela Benjaminom Netanjahuom i apelovao na njega da ne napada Liban. Zamolio ga je juče, u razgovoru od srijede 4. marta, da ne eskalira sukob sa Hezbolahom, a istu stvar je večeras rekao i liderima Libana.

"Moramo da uradimo sve da spriječimo napad na Liban i da ta zemlja bude uvučena u rat. Kako bih sprečio najgore, nakon što sam pričao sa Donaldom Trampom i Benjaminom Netanjahuom, sa ciljem formulacije plana koji će dovesti do kraja vojnog sukoba, pozivam na mir između Hezbolaha i Izraela.

Hezbolah mora odmah da prekine sa napadima na Izrael. Izrael mora da se suzdrži od kopnenog napada na libansku teritoriju.

Zvaničnici Libana su mi obećali da će uraditi sve da spriječe Hezbolah. Pružio sam im maksimalnu podršku, Francuska će nastaviti saradnju sa Libanom", glasi dio Makronove objave na njegovom "X" profilu.

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bijes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsednik Irana Mahmud Ahmadinežad.