Donald Tramp poručio je da novi vrhovni vođa Irana "neće dugo potrajati" bez odobrenja SAD, upozorivši da Vašington želi trajno rešenje kako bi spriječio Teheran da dođe do nuklearnog oružja.

Izvor: YouTube/ET Now

Iran je danas saopštio da je izabrao novog vrhovnog vođu, ali njegovo ime još nije objavljeno. Tim povodom oglasio se američki predsjednik Donald Tramp, koji je izjavio da novi iranski lider „neće dugo potrajati“ ukoliko prethodno ne dobije saglasnost Sjedinjenih Američkih Država, prenosi ABC News.

„Moraće da dobije naše odobrenje“, rekao je Tramp za ABC News.

„Ako ne dobije našu saglasnost, neće se dugo održati. Želimo da budemo sigurni da nećemo morati da se vraćamo na ovo svakih 10 godina, kada ne bude predsjednika poput mene koji je spreman da to riješi“, dodao je on.

Američki predsjednik je poručio i da želi da spriječi mogućnost da Iran ponovo razvija nuklearno oružje.

„Ne želim da ljudi za pet godina moraju ponovo da se vraćaju i rade istu stvar ili, još gore, da im dopuste da nabave nuklearno oružje“, rekao je Tramp.