Kriza na Bliskom istoku poremetila globalno tržište energenata, stručnjaci upozoravaju na mogući rast cijena i dodatni pritisak na ekonomiju.

Izvor: Profimedia

Velika Britanija trenutno raspolaže zalihama prirodnog gasa dovoljnim za oko jedan i po do dva dana potrošnje, što je izazvalo zabrinutost zbog mogućih nestašica.

Prema podacima kompanije National Gas, rezerve su značajno smanjene – sa oko 18.000 gigavat-sati (GWh) prošle godine na približno 6.700 GWh. Slična količina nalazi se u obliku tečnog prirodnog gasa (LNG), dok su skladišta gasa nedavno bila popunjena sa svega 18 odsto nekadašnjeg kapaciteta.

Velika Britanija je ranije imala zalihe dovoljne za do 12 dana potrošnje, ali je sistem skladištenja oslabljen nakon što su uzastopne vlade smanjile finansiranje.

Iako većinu gasa dobija iz Norveške i sopstvenih nalazišta u Sjevernom moru, ograničene rezerve znače da se zemlja mora oslanjati na uvoz kada dođe do poremećaja na tržištu.

Dodatni pritisak na tržište energenata izazvao je sukob na Bliskom istoku. Ormuski moreuz, kroz koji prolazi oko 20 odsto svjetskog prometa prirodnog gasa i nafte, gotovo je zatvoren, što je poremetilo globalne energetske tokove.

Situaciju je dodatno pogoršala odluka Katara da obustavi proizvodnju u Ras Lafanu, najvećem svjetskom postrojenju za prirodni gas, nakon iranskog bombardovanja.

Zbog toga su cijene gasa u Velikoj Britaniji naglo porasle i sada su više nego na holandskom TTF čvorištu, glavnom evropskom tržištu gasa. Trgovci koriste činjenicu da Britanija ima ograničene rezerve, pa naplaćuju višu cijenu, znajući da zemlja mora nadmašiti evropske konkurente kako bi obezbijedila potrebne količine.

Stručnjaci upozoravaju da bi cijena nafte uskoro mogla dostići 100 dolara po barelu, a u slučaju dugotrajnog sukoba čak i 150 dolara, što bi moglo dovesti do snažnog rasta troškova energije.

Ekonomista Mohamed El-Erian upozorio je da je Velika Britanija posebno ranjiva na spoljne šokove, što bi moglo dovesti do viših kamata na hipotekarne kredite, rasta računa za energiju i poskupljenja brojnih roba i usluga zbog poremećaja u lancima snabdijevanja.

Građani bi prve posljedice mogli osjetiti već u julu, kada se očekuje novo ograničenje cijena energije za domaćinstva. Stručnjaci upozoravaju i da bi u slučaju hladnijeg vremena Velika Britanija mogla biti primorana da još agresivnije kupuje gas na međunarodnom tržištu kako bi obezbijedila stabilno snabdijevanje.