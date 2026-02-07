Meta bio zavod u Redkinu koji proizvodi komponente za rakete Kh-55 i Kh-101; nakon udara izbio veliki požar

Ukrajinski dronovi pogodili su rusku fabriku koja proizvodi komponente raketnog goriva za krstareće rakete Kh-55 i Kh-101 u Tverskoj oblasti, saopštio je 7. februara izvor iz Služba bezbjednosti Ukrajine upoznat s operacijom, prenosi Kyiv Independent.

Meta napada – postrojenje u Redkinu

Napad je bio usmjeren na Eksperimentalni zavod Redkino, koji proizvodi komponente raketnog goriva Decilin-M, kao i aditive za dizel i avionski kerozin, naveo je izvor.

Rusija ove rakete redovno koristi u napadima na ukrajinske gradove, uključujući i masovni udar 7. februara, kada je veći broj projektila bio usmjeren na energetsku infrastrukturu Ukrajine.

Veliki požar nakon udara

Dronovi specijalne jedinice „Alfa“ SBU pogodili su postrojenje, nakon čega je izbio veliki požar.

„Nakon uspješnih udara dronova SBU izbio je ogroman požar u krugu fabrike, a iznad objekta se uzdigao stub crnog dima“, kazao je izvor.

Reakcija ruskih vlasti

Lokalne vlasti u Tverskoj oblasti potvrdile su da je došlo do incidenta, navodeći da je požar izbio nakon pada drona. Guverner Vitalij Koroljev izjavio je da nema žrtava i da proizvodnja navodno nije pogođena, iako se na snimcima objavljenim na internetu vide veliki plamen i gust dim.

Eksperimentalni zavod Redkino nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije i još nekoliko zemalja. Podaci satelitskog sistema FIRMS, koji prati požare gotovo u realnom vremenu, pokazali su aktivan požar na teritoriji fabrike nakon napada.

Rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njihove snage oborile četiri drona iznad Tverske oblasti.

„SBU nastavlja sistematski da gađa ključne objekte ruskog vojno-industrijskog kompleksa“, naveo je izvor, dodajući da fabrika ima „važnu ulogu“ u proizvodnji goriva za krstareće rakete.

„Čak i privremeni prekid rada fabrike otežava proizvodnju raketnog goriva i smanjuje sposobnost neprijatelja da održi intenzitet napada na naše gradove“, poručio je sagovornik.