Oštećena energetska infrastruktura, više zgrada pretrpjelo štetu

Izvor: Profimedia

U ukrajinskom raketnom napadu na ruski grad Belgorod, koji se nalazi blizu granice sa Ukrajinom, poginule su dvije osobe, dok je petoro ranjeno, saopštio je regionalni guverner Vjačeslav Gladkov.

Gladkov je u video-obraćanju objavljenom na Telegramu kazao da su stradali muškarci radili na sanaciji oštećenih mreža grijanja i električne energije u gradu. Dodao je da će radovi na obnovi biti nastavljeni u subotu, jer je tokom noći bilo previše opasno za izvođenje radova.

Russia's Belgorod has been under missile fire for the past hour with strikes hitting the thermal power plant and railway station. Power heating and water were cut off. Governor Gladkov confirmed serious damage to energy infrastructure.pic.twitter.com/a3UEOTh1De — WarTranslated (@wartranslated)February 13, 2026

On je ranije naveo da je napad prouzrokovao ozbiljnu štetu energetskim postrojenjima, usljed čega je prekinuto snabdijevanje strujom, grijanjem i vodom. Tri stambene zgrade u gradu takođe su pretrpjele oštećenja.

Nezvanični Telegram kanal SHOT objavio je da su stanovnici prijavili niz snažnih eksplozija, kao i da je protivvazdušna odbrana bila aktivirana.

Belgorod, koji se nalazi oko 40 kilometara od granice, često je meta napada ukrajinskih snaga.