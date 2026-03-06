Iranski projektil pogodio američku vojnu bazu u Saudijskoj Arabiji.

Izvor: X/@clashreport/Printscreen

Iranska vojska je večeras pogodila američku vojnu bazu "Princ Sultan" koja se nalazi u Saudijskoj Arabiji. Kako navodi bjeloruska novinska agencija "NEXTA", iranska vojska je navodno lansirala balističku raketu na ovu vojnu bazu.

Na društvenim mrežama pojavio se i snimak. Vidi se i čuje balistička raketa kako pogađa bazu nakon čega nastaje velika eksplozija.

Monitoring channels report that Iran has launched ballistic missiles at Prince Sultan Air Base in Saudi Arabia.pic.twitter.com/P2Bsl1kztD — NEXTA (@nexta_tv)March 6, 2026

Da podsjetimo, Izrael i Sjedinjene Države napale su Iran u subotu 28. februara u ranim jutarnjim časovima u vojnoj operaciji “Epski bes”. U napadima su ubijeni vrhovni vođa Irana Ali Hamnei i bivši predsjednik Irana Mahmud Ahmadinežad.