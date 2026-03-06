Nakon razvoda, Marija Mikić smuvala advokata: Isplivali detalji, ovo je novi dečko pevačice

Marija vezu za sada drži dalje od javnosti, ali ne krije sreću i ispunjenost.

Pjevačica Marija Mikić se prošle godine zvanično razvela od Jovana Pantića, a nedavno je javno priznala da je zaljubljena. Izvori bliski pjevačici tvrde da je u pitanju poznati beogradski advokat S. J, kojeg Marija poznaje već dugi niz godina, prenose domaći mediji.

Prema riječima dobro obaveštenog izvora, njih dvoje su se godinama sretali u klubu u kojem Marija redovno nastupa, gde je on često dolazio sa prijateljima. Iako su se dugo poznavali, emocije su se rodile tek nedavno.

- Marija i on se poznaju već godinama, s obzirom na to da on često izlazi u klub u kojem ona redovno peva. Međutim, tek prije nekoliko mjeseci među njima su se pojavile varnice. Nakon razvoda od Jovana, Marija je odlučila da sebi pruži novu šansu za ljubav i da nastavi dalje. Danas često provodi vrijeme kod njega, a mogu da kažem da su zaista prezaljubljeni jedno u drugo - otkrio je izvor za Informer.

Kako se dalje navodi, pjevačica se trudi da novu vezu za sada drži dalje od očiju javnosti i medija, ali ne krije da je ponovo srećna i ispunjena. Oni koji je poznaju kažu da Marija djeluje mirnije i zadovoljnije nego ranije, što dodatno potvrđuje da joj nova ljubav i te kako prija.

"To je za mene završena priča"

Marija se i zvanično se razvela od Jovana Pantića sa kojim ima dvoje djece. Pevačica je potpisala papire, a tim povodom se oglasila za "Blic" i istakla da je za nju to završena priča.

"Što se toga tiče, ništa ne bih dalje komentarisala. To je za mene završena priča. Neću da se vraćam u prošlost, to je to - rekla je kratko Marija Mikić za Blic.

