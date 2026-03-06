Taj sud je uvažio žalbu Specijalnog državnog tužilaštva, pa je povodom te žalbe i po službenoj dužnosti, ukinuo presudu Specijalnog odjeljenja Višeg suda u Podgorici i predmet vratio prvostepenom sudu na ponovno suđenje.

Apelacioni sud ukinuo je presudu u predmetu poznatom u javnosti kao "Koverta".

Rješenje je donijeto nakon tajnog vijećanja i glasanja od 24. februara.

"Prvostepenom presudom optuženi Duško Knežević, Branislav Todorović, Živko Šljivančanin, Tamara Krdžić, Goran Grujović, Tomica Knežević i Slavoljub Stijepović oslobođeni su od optužbe da su izvršili i to optuženi Duško Knežević krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije, optuženi Tomica Knežević, Branislav Todorović, Živko Šljivančanih, Goran Grujović i Tamara Krdžić krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i da su kao saizvršioci izvršili krivično djelo pranje novca", podsjeća Apelacioni sud u saopštenju.

Žalbu protiv navedene presude izjavio je SDT.

Polazeći od razloga izjavljene žalbe i po službenoj dužnosti, Apelacioni sud, kao drugostepeni, ocijenio je da je osnovana žalba SDT-a kojom se ukazuje da je prvostepeni sud počinio bitnu povredu odredaba krivičnog postupka, jer nema razloga o odlučnim činjenicama, dok su dati razlozi potpuno nejasni i u znatnoj mjeri protivrječni.

"Po ocjeni Apelacionog suda, obaveza je prvostepenog suda da u ponovnom postupku istinito i potpuno utvrdi činjenice koje su od važnosti za donošenje zakonite i pravične odluke, kao i da sa jednakom pažnjom ispita i utvrdi činjenice koje terete optuženog i one koje mu idu u korist, kao i da određeno i potpuno iznese koje činjenice i iz kojih razloga uzima kao dokazane ili nedokazane, dajući pritom naročito ocjenu vjerodostojnosti protivrječnih dokaza, kao i kojim razlozima se rukovodio prilikom izvođenja pojedinih činjeničnih i pravnih zaključaka", piše u saopštenju.

Rješenje Apelacionog suda Kž-S.br. 30/25 od 24. februara 2026. godine sa bližim razlozima biće objavljeno na internet stranici tog suda.