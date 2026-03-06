Izgleda da su procurili brojevi teniserki i da neko pokušava da iz zastraši kako bi ostvario dobit putem kladionica, pa je tako nova meta Pana Udvardi.

Izvor: Mariano Garcia / Alamy / Profimedia

Mađarska teniserka Pana Udvardi, inače 95. na WTA listi, podjelila je zabrinjavajuće informacije na svom Instagramu koje pod hitno moraju da alarmiraju sve teniske zvaničnike i da ne dozvole da se "beli sport" pretvori u leglo korupcije, što se nažalost već događa.

"Sinoć oko ponoći primila sam nekoliko veoma uznemirujućih poruka na WhatsAppu sa nepoznatog broja na moj lični telefon", napisala je Mađarica i objasnila da je bila ucenjena da mora da izgubi od Ukrajinke Kalinine.

"Ta osoba mi je rekla da će, ako danas ne izgubim svoj meč, nauditi članovima moje porodice. Rekli su da znaju gde moja porodica živi, koje automobile voze i da imaju njihove brojeve telefona. Čak su poslali i fotografije članova moje porodice i sliku pištolja...", napisala je Pana Udvardi.

World No.95 Panna Udvardy shared on Instagram that she was threatened last night before her match in Antalya .



“The person told me that if I didn't lose my match today, they would harm members of my family. They said they knew where my family lives, what cars they drive and that…pic.twitter.com/MC4QQOJpcv — edgeAI (@edgeAIapp)March 6, 2026



"Iskreno, bilo je veoma zastrašujuće primiti tako nešto. Odmah sam kontaktirala supervizora WTA, poslala snimke ekrana i obavestila roditelje. Moji roditelji su zatim kontaktirali konzulat, a kada sam se jutros probudila, razgovarala sam ponovo sa WTA supervizorom. Rečeno mi je da su se slične prijetnje nedavno dogodile i drugim igračima i da veruju da su lični podaci možda procureli iz WTA baze podataka, što se trenutno istražuje", naglašava Mađarica i poručuje da su zbog toga trojica policajaca došla na meč u Turskoj, takođe obišli su i njenu porodicu, na čemu je zahvalna.

"Ali želim nešto jasno da kažem: ovo nije normalno", dodaje Pana Udvardi koja je prošla kao i nedavno Lukrecija Stefanini iz Italije: "Čak i kao sportisti ili javne ličnosti, nije prihvatljivo da dobijamo pretnje upućene našim porodicama, naročito ne na naše privatne brojeve telefona i uz uznemirujuće fotografije. Ne bi trebalo da normalizujemo ovakvo zlostavljanje u sportu".

Mađarska teniserka, koja je inače izgubila ovaj meč 2:0, istakla je da se nada da će WTA detaljno istražiti ovu situaciju i da više nijedna teniserka neće morati da prolazi kroz isto.