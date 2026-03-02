Španska vlada je veliki kritičar intervencionističke spoljne politike američkog predsjednika Donalda Trampa u Evropi, ali i jedan od najoštrijih protivnika izraelskog rata u Gazi.

Izvor: Bogdan Hoyaux/European Commission

"Jednostrana akcija Sjedinjenih Američkih Država i Izraela u Iranu nema uporište u Povelji Ujedinjenih nacija niti u međunarodnom pravu", izjavio je španski ministar spoljnih poslova Hoze Manuel Albares.

Govoreći za Euronews, Albares je osudio iransku odmazdu na nekoliko zemalja Bliskog istoka kao neopravdanu, pozivajući Evropsku uniju da bude glas razuma usred opasnih razvoja događaja.

"Osudili smo svako kršenje ljudskih prava od strane iranskog režima i stojimo uz narod Irana. Želimo da ih zaštitimo, želimo da zaštitimo njihovu slobodu", rekao je Albares.

Ipak, kako se sukob preliva na ostatak regiona, "Španija i Evropska unija moraju da budu glas razuma, glas koji pokušava da unese ravnotežu u ono što se dešava, i govori o povratku diplomatiji i pregovorima".

Španski premijer Pedro Sančez je jedini evropski lider koji je otvoreno osudio američko-izraelske napade na Iran tokom vikenda.

"Nasiljem neće biti mira, ali neće biti ni demokratije ni stabilnosti. Zato ćemo zaista hrabriti deeskalaciju i povratak za pregovarački sto", poručio je Albares.

Teheran je, međutim, saopštio da se neće vratiti za pregovarački sto sa Sjedinjenim Državama dok bombardovanje ulazi u treći dan.

Podsjetimo, SAD su u Omanu sa Iranom vodile pregovore o iranskom nuklearnom i raketnom programu prije nego što su u subotu odlučile da gađaju brojne mete.

Footage circulating online shows the moment debris from an Iranian missile fell and exploded in the Qatari capital Doha.



Iran retaliated against a massive US-Israeli attack on Saturday morning by striking several Gulf states where the US military has basespic.twitter.com/Ag7nhssHv7 — Middle East Eye (@MiddleEastEye)February 28, 2026

Albares je reagovao i na komentare izraelskog ministra spoljnih poslova Gideona Saara, koji je naveo da "Španija stoji uz tirane".

"To je apsurdno i smiješno. Španija ima dosljednu spoljnu politiku", odgovorio je Albares, naglašavajući da Španija dosljedno iskazuje stavove o globalnim sukobima širom svijeta.

"Vrlo malo zemalja na svijetu može to da kaže. Imamo dosljedan glas u svetu i nastavićemo tako bez obzira da li se to nekome dopada", poručio je.

"Evropa nema jedinstven stav"

Izraelski ministar Saar je rekao da Evropa nema jedinstven stav o tome kakvu ulogu treba da igra u Iranu. Dok su Izrael i Sjedinjene Države izveli zajednički vojni napad na Iran, koji je doveo do ubistva vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hamneija, Evropa je ostala po strani.

Države članice EU u određenim slučajevima nisu bile unaprijed obaviještene, što je uobičajena praksa među strateškim saveznicima.

Na pitanje da li je Izrael nastojao da Evropu zadrži po strani, Saar je rekao da su unutrašnje podjele među članicama EU razlog zašto su isključene iz ključnih razmjena operativnih detalja, za razliku od Sjedinjenih Država, koje je ministar opisao kao najvećeg saveznika svoje zemlje.

Heavy smoke covered Tehran on Sunday as Israel said it was striking ‘the heart’ of the Iranian capital.



The strikes come a day after the US and Israel launched massive attacks on Iran, which killed Supreme Leader Ali Khamenei along with a slew of senior Iranian military figures.pic.twitter.com/N8HtavMkBC — Middle East Eye (@MiddleEastEye)March 1, 2026

"U Evropi imate razne pristupe. Imate zemlje poput Češke koje snažno podržavaju ovu operaciju, a zatim imate Španiju, koja stoji uz sve tirane svijeta", naveo je.

Prema njegovim riječima, za Izrael je operacija u Iranu "u potpunosti opravdana", pogotovo što je Teheran pozivao na uništenje Izraela.

Na pitanje da li je neki od njegovih evropskih kolega pokazao interesovanje da se pridruži vojnoj operaciji ili pruži podršku na terenu, Saar je rekao da je tokom vikenda imao više razgovora sa evropskim ministrima i nagovijestio da "ako drugi žele da se priključe, znaće kako da prenesu poruku".

Saar je dodao da strateški napadi i eliminacija ajatolaha, zajedno sa najvišim komandantima režima, mogu da stvore uslove da se režim dovoljno oslabi kako bi Iranci mogli da "uzmu svoju budućnost u svoje ruke".

"Naš jedini zahtev je da ko god dođe na vlast u Iranu ne smije da teži uništenju Izraela", rekao je.