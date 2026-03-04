Ministarstvo vanjskih poslova je, u cilju zaštite bezbjednosti i života crnogorskih državljana na Bliskom istoku, predložilo preduzimanje aktivnosti u cilju hitne evakuacije državljana Crne Gore koji se nalaze u kriznim područjima, a čije troškove bi snosila Vlada.

Izvor: MONDO

Krizni štab Ministarstva vanjskih poslova, formiran odmah nakon izbijanja krize na Bliskom istoku, zajedno sa relevantnim institucijama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore preduzima sve potrebne aktivnosti na organizaciji i sprovođenju evakuacije, uključujući organizaciju specijalnih humanitarnih letova, kojim bi se evakuisali crnogorski državljani, prenose Vijesti.

To piše u Informaciji o potrebi hitne evakuacije crnogorskih državljana sa Bliskog istoka, usvojenoj na jučerašnjoj telefonskoj sjednici Vlade.

Bezbjednosna situacija u regionu Bliskog istoka, podsjećaju, dramatično je eskalirala nakon američko-izraelskih vazdušnih udara na Iran 28. februara. "Iran je odgovorio napadima na Izrael, američke vojne baze u okolnim zemljama, ali i neselektivnim targetiranjem susjednih zemalja. Zatvaranje vazdušnog prostora zemalja koje su pogođene vazdušnim udarima dovelo je i do prekida saobraćaja na nekoliko najvećih avio-čvorišta regiona, što dodatno usložnjava situaciju na terenu, unosi strah i neizvjesnost po stanovništvo, putnike i turiste u ovim državama", piše u dokumentu.

"Krizni štab Ministarstva vanjskih poslova, koji je formiran odmah nakon izbijanja krize na Bliskom istoku, zajedno sa relevantnim institucijama i diplomatsko-konzularnim predstavništvima Crne Gore, preduzima sve potrebne aktivnosti na organizaciji i sprovođenju evakuacije, uključujući organizaciju specijalnih humanitarnih letova, kojim bi se evakuisali crnogorski državljani", ističe se u dokumentu.

Krizni štab Ministarstva vanjskih poslova je, kako su kazali, u stalnoj komunikaciji sa Ambasadom Crne Gore u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Ambasadom Crne Gore u Turskoj, Generalnim konzulatom Crne Gore u Istanbulu, Kancelarijom Crne Gore u Azerbejdžanu, te počasnim konzulatima u Izraelu, Jordanu i Libanu, preko kojih se, između ostalog, odvija i komunikacija sa crnogorskim državljanima koji žive ili se trenutno nalaze u regionu Bliskog istoka. Ministarstvo vanjskih poslova je, takođe, u stalnom kontaktu sa međunarodnim partnerima, u cilju razmjene informacija o aktuelnim dešavanjima i situaciji na terenu, kao i o mjerama koje preduzimaju u cilju zaštite svojih državljana u inostranstvu.

"Na osnovu do sada prikupljenih informacija od crnogorske DKP mreže, razgovora sa crnogorskim državljanima koji se nalaze u kriznom području, kao i analize aktuelne situacije na terenu, informišemo sljedeće: grupa od 48 putnika koji su boravili u turističkoj posjeti Jordanu i 27 lica koja se nalaze na teritoriji Egipta spremni su da specijalnim humanitarnim letom iz Egipta doputuju u Crnu Goru 3.03.2026. godine u 16:30 časova; za navedeni let MVP je dobilo neophodne dozvole za dolazak aviona Air Montenegro u Egipat; uspostavljena je komunikacija sa nadležnim službama MVP Egipta kako bi se obezbijedile neophodne vize za crnogorske državljane koji se nalaze u Jordanu, a kojima je potrebna viza za Egipat; crnogorska strana je spremna da u okviru ovog evakuacionog leta ponudi pomoć i zemljama regiona", piše u dokumentu.

Kazali su da je da je 136 državljana Crne Gore iz UAE, osam iz Katara, devet iz Omana, pet iz Kuvajta, dva iz Libana, jedan iz Izraela, pet iz Saudijske Arabije i dva iz Bahreina, preko Ambasade Crne Gore u UAE i putem dežurnog telefona MVP-a, izrazilo interesovanje za povratak u Crnu Goru.

"Napominjemo da su ovo trenutno dostupni podaci, koje Krizni štab MVP redovno ažurira. Očekujemo da će se u narednim danima ovaj broj povećati, imajući u vidu procjene da u UAE ima oko 160 rezidenata i 22 lica koja borave turistički. Za lica koja borave turistički u UAE, Vlada UAE je obezbijedila smještaj i ishranu, a plan je da budu evakuisani prvim letom, kada se za to steknu uslovi. MVP je mišljenja da je realno razmotriti i mogućnost evakuacije državljana Crne Gore iz Zalivskih zemalja, na sljedeći način: kao trenutno najizglednija opcija evakuacije nameće se organizacija čarter leta iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, tačnije iz Dubaija. Nadležne vlasti UAE predlažu mogućnost iznajmljivanja čarter aviona iz UAE (160 mjesta), iz flote Fly Dubai i Emirates čija cijena po letu iznosi 235.000,00 USD", navode iz Vlade, javljaju Vijesti.

MVP takođe, u komunikaciji sa EU i NATO državama, kao i zemljama regiona, ispituje mogućnosti zajedničkih evakuacionih letova.

"Informišemo i da je 1. marta, u koordinaciji Generalnog direktorata za konzularne poslove i Ambasade Crne Gore u Ankari, uspješno izvršena evakuacija crnogorskog državljanina M.B. iz Teherana na teritoriju Republike Turske. Evakuacija je sprovedena kopnenim putem, preko iransko-turskog graničnog prelaza Kapikoj, u saradnji sa fudbalskim klubom 'Persepolis' iz Teherana", dodaju.

U koordinaciji sa počasnim konzulom Crne Gore u Izraelu, uspješno je izvršena evakuacija porodice iz Izraela.

Prema informacijama Kancelarije Crne Gore u Azerbejdžanu, otvorena je evakuaciona ruta preko drumskog graničnog prelaza “Astara” između Azerbejdžana i Irana. Prema informacijama azerbejdžanskih vlasti, tom rutom je, za sada, evakuisano 192 ljudi iz Irana.

"Od početka krize Ministarstvo vanjskih poslova redovno informiše javnost, te su izdata saopštenja, kojim je putem medija i drugih komunikacionih kanala savjetovano crnogorskim državljanima da se dosljedno pridržavaju uputstava i preporuka lokalnih vlasti, te da redovno prate zvanična saopštenja Ministarstva vanjskih poslova Crne Gore. Imajući u vidu privremene obustave i ograničenja u vazdušnom saobraćaju u dijelu regiona Bliskog istoka, putnicima se savjetuje da ostanu u kontaktu sa avio-kompanijama, kako bi bili blagovremeno informisani o promjenama u rasporedu letova i alternativnim rješenjima za nastavak putovanja", piše u dokumentu.