U Senti je uhapšen petnaestogodišnjak zbog sumnje da je brutalno ubio Jolanu Kopaš (78) i oteo joj novac. Policija istražuje sve okolnosti zločina.

Izvor: Mondo/ Stefan Stojanović

Jolan Kopaš (78) iz Sente, u kući u kojoj je penzionerka živjela sama, usmrtio je, kako se sumnja, petnaestogodišnji tinejdžer iz Sente i oteo joj veću količinu dinara i eura.

Pripadnici Policijske uprave u Kikindi pažljivo su sklopili kockice krvavog mozaika i lišili slobode maloljetnika zbog sumnje da je 26. februara napao, mučio i života lišio Jolanu Kopaš, tako što joj je oštrim predmetom nanio više povreda, od kojih je preminula.

U kratkom saopštenju za javnost kikindske policije stoji da su rasvijetlili teško ubistvo i uhapsili petnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio to krivično djelo. On će, uz krivičnu prijavu, biti priveden sudiji za maloljetnike Višeg suda u Subotici.

Kako se saznaje od dobro obaveštenog izvora, ruke je okrvario petnaestogodišnjak čija je prijateljica, nekoliko godina starija i punoljetna ženska osoba, kao podstanarka živela kod Jolane Kopaš.

"Dosadašnja istraga je potvrdila da je ubica žrtvu usmrtio oštrim predmetom tako što ju je ubadao po tijelu. Na mjestu zločina, ubica je ostavio DNK tragove, a policiji je to pomoglo da mu uđe u trag. Takođe, maloljetnik je u međuvremenu kupio novi telefon koji mu je oduzet", kaže izvor Kurira.

Dalja istraga i pretres, ali i saslušanje ostalih koji se dovode u vezu sa ovim zločinom, treba da otkriju gdje se nalazi veća svota dinara i eura koji je maloljetnik oteo od žrtve.

Ubistvo nesrećne starice uznemirilo je žitelje Sente. U nevjerici su primili vijest da je ruke okrvario maloljetnik. Njega, sasvim izvjesno, očekuje maloljetnički zatvor.

(Kurir/MONDO)