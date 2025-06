Izraelski premijer Benjamin Netanjahu izjavio je da cijela zemlja snosi lične gubitke u sukobu sa Iranom, a kao primjer naveo je i svog sina, koji je, kako kaže, već drugi put bio prinuđen da odloži vjenčanje.

Izvor: Youtube/IsraeliPM/Printscreen

Benjamin Netanjahu se u četvrtak obratio medijima ispred bolnice Soroka u Ber Šebi. Izraelski premijer je posjetio lokaciju na jugu Izraela nakon što je pogođena iranskim raketnim napadom, piše Skaj njuz.

"Predsjednik Donald Tramp će učiniti ono što je najbolje za Ameriku. Vjerujem u njegov sud, on je izvrstan prijatelj, veliki svjetski lider, veliki prijatelj Izraela i jevrejskog naroda. I mi ćemo učiniti ono što moramo, i to radimo. Posvećeni smo uništavanju pretnje nuklearnog uništenja Izraela", rekao je on, dodajući da je partnerstvo sa SAD i Trampom, sa kojim razgovara skoro svaki dan, nevjerovatno.

"Mislim da je njegova odlučnost i jasnoća kada kaže da Iran ne može imati nuklearno oružje, a da bi se to dogodilo, Iran ne može obogaćivati uranijum. Jednostavno je tako. On im je dao priliku da to urade kroz pregovore, oni su ga zavlačili", rekao je, dodajući da Tramp zna igru.

Na pitanje da li će se SAD pridružiti napadima, rekao je da je to odluka samog Trampa, ali da SAD "već mnogo pomažu" u odbrani izraelskog neba.

Gubitke je uporedio sa odlaganjem vjenčanja

Premijer Benjamin Netanjahu uporedio je gubitke Izraelaca pogođenih tokom međusobnih napada sa Iranom sa otkazanim planovima za vjenčanje svog sina, piše MEE . Komentari su izneseni tokom medijskog nastupa u bolnici Soroka u Beršebi, koja je pogođena ranije u četvrtak nakon što je iranska raketa pogodila obližnju metu.

"Čitav narod Izraela plaća cijenu. Prolazimo kroz blic, i prolazimo kroz to na zapanjujući način. Postoje lične žrtve, ljudi su povređeni, porodice su izgubile svoje voljene. Svako od nas snosi ličnu cenu, a to nije promaklo ni mojoj porodici - ovo je drugi put da je Beni Avner otkazao vjenčanje zbog pretnji raketama. To je lična cijena i za njegovu vjerenicu, i moram reći da je moja draga žena heroj i ona snosi ličnu cijenu", rekao je izraelski premijer.