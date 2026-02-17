Vrhovni vođa Irana, ajatolah Ali Hamnei, poručio je danas, odgovarajući na – kako je naveo – prijetnje iz Amerike, da je „opasnije oružje od samog broda ono koje može da ga potopi“. U međuvremenu, Iran je saopštio da je ispalio bojeve rakete u Ormuskom moreuz.

Izvor: Iranian Supreme Leader'S Office/ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia

Govoreći o nedavnim protestima u zemlji, Hamnei je naveo da stradale svrstava u tri kategorije: pripadnike bezbjednosnih snaga, koje je nazvao „mučenicima“, nevine civile koji su izgubili život tokom nereda, kao i, prema njegovim riječima, „zavedene“ demonstrante koji su se naknadno pokajali.

„Krug naših mučenika je širok“, izjavio je Hamnei, dodajući da se to ne odnosi na organizatore pobuna i one koji su, kako tvrdi, sarađivali sa neprijateljima.

Komentarišući izjave predsjednika Amerike Donalda Trampa o američkoj vojnoj moći, Hamnei je rekao da „ni najjača vojska ne može uvijek da ustane“ i ocenio da SAD za 47 godina nisu uspjele da „unište Islamsku Republiku“.

„Ni ubuduće to nećete moći“, poručio je on.

Iran ispalio bojeve rakete

Iran je potom saopštio da je ispalio bojeve rakete u Ormuski moreuz, strateški važan pomorski prolaz kroz koji prolazi oko 20 odsto svjetske nafte, prenosi AP.

Iranski mediji navode da su rakete lansirane sa teritorije Irana i da su pogodile ciljeve u blizini ključnog plovnog puta. Vježbe je organizovala Revolucionarna garda, a uslijedile su nakon najava o pojačanom američkom vojnom prisustvu u regionu.

Tramp je, u međuvremenu, izjavio da će biti „indirektno“ uključen u pregovore između Irana i SAD u Ženevi. Govoreći novinarima u predsjedničkom avionu „Air Force One“, rekao je da vjeruje kako Iran želi da postigne dogovor o svom nuklearnom programu i ocijenio da su razgovori „veoma važni“, prenosi BBC.

Iran djelimično zatvara Ormuski moreuz

Samo nekoliko sati nakon početka pregovora, iranska poluzvanična novinska agencija Fars izvijestila je da će djelovi strateškog Ormuskog moreuza biti zatvoreni na nekoliko sati zbog „mjera predostrožnosti“ dok iranska elitna Revolucionarna garda sprovodi vojne vježbe na najvažnijoj svjetskoj ruti za izvoz nafte, prenio je Rojters.

Teheran je u prošlosti prijetio da će zatvoriti moreuz za komercijalni brodarski saobraćaj ako bude napadnut, što bi ugušilo petinu globalnog toka nafte i povećalo cijene sirove nafte.