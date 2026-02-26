U njoj je negirala da je znala bilo šta o Epstinovim kriminalnim aktivnostima i pozvala Odbor da uzme iskaz od predsjednika Donalda Trampa.

Izvor: Twitter/Printscreen/@MSNBC

Bivša američka država sekretarka predsjednička kandidatkinja Hilari Klinton svjedočila je danas pred članovima Odbora za nadzor Predstavničkog doma SAD u okviru njihove istrage o Džefriju Epstinu.

U prostoriji nisu bile dozvoljene kamere, ali je Klintonov na društvenim mrežama objavila svoju kompletnu uvodnu izjavu, javalj BBC.

"Kao što sam navela u izjavi od 13. januara, kada sam polagala zakletvu, nisam imala nikakvu ideju o njegovim kriminalnim aktivnostima. ne sećam se da sam ikada srela Epstina. Nikada nisam letela njegovim avionom, posetila njegovo ostrvo, kuće ili kancelarije. Nemam ništa s tim", rekla je Hilari Klinton.

Ona je optužila odbor da je "partijsko - političko pozorište", sa ciljem da se odvrati pažnja od postupaka predsjednika Donalda Trampa.

"Ako je ovaj Odbor ozbiljan u nameri da sazna istinu o Epstinovim zločinima trgovine ljudima, ne bi se oslanjao na izjave za medije kako bi dobio odgovore od našeg aktuelnog predsjednika o njegovoj umiješanosti; postavio bi mu pitanja direktno, pod zakletvom, o desetinama hiljada puta kada se njegovo ime pojavljuje u Epstinovim dosijeima", navela je Klintonova u objavljenoj izjavi.

Ranije danas, republikanski predsjedavajući odbora Džejms Komer obratio se medijima, dajući uvid u pitanja na koja zakonodavci žele da Klinton odgovori.

Među njima su: kako je Džefri Epstajn stekao svoje bogatstvo, kako se okružio najmoćnijim ljudima na svijetu i da li je bio "saradnik" bilo za vladu SAD ili neku stranu vladu.

Hilari Klinton je rekla da se ne sjeća da je ikada srela ili Epstina ili razgovarala s njim. Njen suprug, koji je poznavao Epstajna, negirao je bilo kakvu umiješanost ili saznanja o zločinima tog čovjeka.

Bivši predsjednik SAD Bil Klinton trebalo bi da svjedoči sjutra.

Ne postoji nikakva tvrdnja da pojavljivanje u Epstinovim dokumentima, milionima fajlova koji se odnose na preminulog seksualnog prestupnika, podrazumijeva bilo kakvo krivično djelo.