Prema informacijama Istrage, Sani Al Murda skriva se u Turskoj.

Izvor: MONDO / Bojana Zimonjić

Sud u belgijskom gradu Dendermonde osudio je Sanija Al Murdu, jednog od vođa škaljarskog klana, na 15 godina zatvora zbog međunarodne trgovine kokainom. Al Murda je osuđen kao vođa kriminalne organizacije zajedno sa još 22 osobe u jednoj od najvećih istraga ikada o krijumčarenju kokaina, koju su belgijska policija i pravosuđe započeli još 2020. godine u saradnji sa istražnim organima Francuske i Holandije. Prema dokazima koji su prezentirani na suđenju u Belgiji, kriminalna grupa kojom je rukovodio Al Murda je u Evropu preko Južne Amerike uvezla i distrubuirala više stotina kilograma kokaina, koji je krijumčaren u kamionima građevinskih firmi čiji su vlasnici bili neki od optuženih.

Droga je bila sakrivena, između ostalog, u stotinama tona cementa, krovnih konstrukcija i ljepila koji su bili namijenjeni građevinskim firmama, kao i u obliku kokainske paste u konzervama tunjevine i kutijama sa voćem. Radi se o 668 kilograma kokaina ekstrahiranih iz pigmenata, 225 kilograma ekstrahiranih iz konzervi tunjevine, 435 kilograma kokainske paste pronađene u transportu uglja i 170 kilograma iz transporta voća. Pored toga, u Kolumbiji je otkriveno još 356 kilograma kokaina namijenjenog za distribuciju u evropskim zemljama. Hemijsko “pranje” kokaina, odnosno pripremu droge za distribuciju, obavljali su kolumbijski “kuvari” u više gradova na području Belgije.

Sani Al Murda i njegovi suoptuženici dobili su zatvorske kazne u rasponu od dvije do 15 godina, a za šestero optuženih sud u Belgiji je izrekao uslovne kazne. Ukupno je od članova ove kriminalne grupe oduzeto više od 40 miliona eura stečenih krijumčarenjem droge.

“Nesumnjivo je postojalo vrlo profesionalno strukturirano i međunarodno organizovano partnerstvo između optuženih. Unutar ove organizacije postojala je jasna podjela zadataka između velikog broja članova (lidera, učesnika u odlukama, izvršilaca, osoba koje su stavljale na raspolaganje svoju imovinu/kompanije itd.). Svi su odigrali svoj dio ili dali neophodan doprinos. Prvi optuženi je organizovao brojne transportne linije kokaina širom svijeta, svaki put ubacujući zalihe kokaina između ili u cement, ljepilo, razne vrste egzotičnog voća i uglja. Također se brinuo o kontaktima sa zemljama izvora (uglavnom zemljama Južne Amerike). Drugi optuženi je bio njegova evropska desna ruka i suorganizator linija za drogu”, navodi se u saopštenju suda u Dendermondeu.

O ulozi Sanija Al Murde u akcijama proizvodnje i transporta kokaina iz Južne Amerike, Istraga je objavila brojne tekstove. Al Murdu je u posao sa drogom uveo Edin Gačanin Tito, vođa narkokartela “Tito i Dino”. Al Murda, koji je kao i Gačanin rođeni Sarajlija, brzo se povezao sa pripadnicima škaljarskog klana i dospio do samog vrha te organizacije, koristeći njihovu strukturu za distribuciju i prodaju droge. Prije šest godina u Kijevu je organizovao neuspješni pokušaj likvidacije Radoja Zvicera, vođe suparničkog Kavačkog klana.

Za Sanijem Al Murdom, koji se trenutno nalazi u bjekstvu, već duže vrijeme traga i bh. pravosuđe. U decembru prošle godine Tužilaštvo BiH podiglo je optužnicu protiv Al Murdinih saradnika Elmedina Karišika, Seida Hadžibajrića i drugih zbog pranja novca stečenog trgovinom kokainom. Optužnica, međutim, nije podignuta protiv samog Al Murde, koji je rukovodio cijelom operacijom. Predmet je vodio državni tužilac Džermin Pašić koji je, kako smo ranije objavili, skrivao dvije službene zabilješke u kojima je navedeno da su članovi narko grupe Sanija Al Murde nakon hapšenja kazali u Tužilaštvu BiH da su njemu, odnosno bivšem državnom tužiocu Dubravku Čampari dali oko 1,5 miliona maraka.

Ove zabilješke Pašić je skrivao u svom stolu i predao ih je tridesetak dana nakon što mu je oduzet predmet koji se odnosi na pranje narko novca Al Murdine grupe. Tokom istrage protiv Al Murde i njegovih saradnika u BiH, tužilac Pašić je “propustio” da zapečati restoran “Dos Hermanos” u centru Sarajeva čiji su vlasnici Al Murda i njegova sestra Barbara Pekić, a preko kojeg su škaljarci “prali” kokainski novac. Dokumenti koje je objavila Istraga pokazuju da iza postavljanja GPS uređaja na automobil državnog tužioca Džermina Pašića stoji kriminalna grupa Sanija Al Murde.

