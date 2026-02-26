USS Džerald R. Ford, najveći nosač aviona na svijetu, krenuo je ka Iranu iz Grčke.

Izvor: ABACA / Abaca Press / Profimedia

Najveći nosač aviona na svijetu USS Džerald R. Ford napustio je ostrvo Krit u Grčkoj i krenuo je ka obalama Irana, prenosi "Ekatimerini". Sjedinjene Američke Države nastavljaju da pojačavaju vojno prisustvo na Bliskom istoku.

Prema prvim informacijama, nosač aviona se kreće brzinom od oko 20 čvorova i trebaće mu oko 24 sata da dođe blizu Izraela, do istočnog Mediterana. Sa druge strane, na oko 200 kilometara od obale Omana nalazi se nosač aviona USS Abraham Linkoln sa još šest ratnih brodova.

Le porte-avions américain USS Gerald R. Ford quitta la base de Souda sur l’île grecque de Crète, où il se trouvait depuis le 23 février, et mit le cap sur le Moyen-Orient.

Da podsjetimo, Sjedinjene Države "gomilaju" trupe blizu obale Irana tokom pregovora o nuklearnom naoružanju. Američki predsjednik Donald Tramp je zapretio Iranu i dao im rok da prihvate sporazum inače bi mogla da uslijedi vojna intervencija.