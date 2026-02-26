Crvena zvezda eliminisana iz Lige Evrope

Zvezda je u revanš meču Lige Evrope poražena od Lila rezultatom 0:2 nakon produžetaka i ukupnim rezultatom 1:2 eliminisana iz daljeg takmičenja. Strijelci su bili Žiru u 4, i Ngoj u 99. minutu.

Dejan Stanković je počeo meč sa istom formacijom kao i u prvom meču 3-4-2-1, kojom je iznenadio rivala, međutim ovog puta to nije dalo efekta.

Lil je poveo na samom startu meča, već u 4. minutu. Žiru je glavom sjajno reagovao na centaršut Andrea sa desne strane i zatresao mrežu Mateusa.

Crveno-bijeli su se mučili u prvom poluvremenu, nisu dobijali duele na sredini terena kao u prvoj utakmici i samim tim nisu bili opasni po gol rivala, jer je taktika bila zasnovana na kontranapadima. Francuzi su bili organizovaniji i da nije Mateusa koji je u dva navrata odlično reagovao nakon šuteva Žirua i Parda prednost gostiju mogla je da bude i ubjedljivija.

Stanković je na poluvremenu reagovao dvostrukom izmjenom. Enema je zamenio Arnautović, a požutjelog Učenu, Veljković.

To je dalo efekta. Zvezda je ušla mnogo agresivnije u nastavak meča i visoko je pritiskala gol rivala. Crveno-bijeli nisu stvarali one stopostotne šanse, ali su pomjerili težište igre na ivicu šesnaesterca gostiju i mirisalo je na izjednačenje na Marakani. Zvezda je žestoko pritiskala, napadala sa svih strana, ali promjene rezulatata nije bilo i meč je otišao u produžetke.

Nažalost u 99. minutu Lil postiže i drugi gol, kojji ga je ispostavilo se kasnije i odveo u osminu finala. Ngoj je bio strijelac, rezantnim udarcem savladao je Mateusa. Bila je to brza akcija u tri poteza i rutinska realizacija igrača Lila.

Do kraja utakmice Zvezde je napadala imala par poluprilika, ali promjene rezultata nije bilo.

Crvena zvezda je završila evropsku priču za ovu sezonu, a Lil ide dalje u osminu finala.