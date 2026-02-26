Sud je, kroz zabranu otuđenja i opterećenja uz zabilježbu u katastru, “zaključao” niz nepokretnosti različite namjene.

Izvor: MONDO/Anđela Pešić

Viši sud u Podgorici odredio je privremene mjere obezbjeđenja u istrazi protiv Vukašina Vojinovića i drugih osumnjičenih za organizovani kriminal - zabranjeno je raspolaganje dijelom nekretnina na Žabljaku, u Podgorici, Budvi i Kotoru, bankama je naloženo da blokiraju novac na njegovom, kao i na računima Ive Vojinović i Vuka Banićevića, dok su dva automobila privremeno oduzeta, pišu Vijesti.

Odbijen je dio zahtjeva Specijalnog državnog tužilaštva (SDT) koje rukovodi slučajem, uključujući blokadu pojedinih računa i zabranu raspolaganja određenom imovinom, kao i zadržavanje novca, vozila, motocikla i više satova privremeno oduzetih od Vlada Banićevića.

Privremenom odlukom Višeg suda u Podgorici objavljenoj u Službenom listu, Vukašin Vojinović i Vuk Banićević su ostali bez mogućnosti da raspolažu dijelom nepokretnosti, da podižu novac sa određenih računa, kao i da koriste i prodaju dva vozila - dok će se kroz finansijsku istragu i dalji krivični postupak provjeravati porijeklo imovine.

Sud je, kroz zabranu otuđenja i opterećenja uz zabilježbu u katastru, “zaključao” niz nepokretnosti različite namjene.

U toj imovini su, prema rješenju, obuhvaćeni pašnjaci, šume, krš i kamenjar na Žabljaku, kao i više poslovnih i nestambenih prostora u centru Žabljaka koji se dovode u vezu sa Vukašinom Vojinovićem.

Istom mjerom obuhvaćeni su i stambeni i poslovni prostori u Podgorici upisani na njegovu suprugu Sladanu Vojinović, kao i imovina upisana na njegovog brata Dejana Vojinovića, uključujući livade na Žabljaku i stan u Podgorici, uz tehničku prostoriju i parking mjesta.

Rješenjem se pominje i poslovni prostor u Podgorici upisan na povezano pravno lice “SEE ALL GROUP”, kao i stan i parking mjesto upisani na sestru Tanju Vojinović, dok su kao obuhvaćene navedene i nepokretnosti u Budvi i na Žabljaku upisane na oca Radomira Vojinovića, prenose Vijesti.

U dijelu koji se odnosi na Vuka Banićevića, privremena zabrana raspolaganja obuhvata više stambenih jedinica na primorju i u Boki, garažu i nestambeni prostor sa pripadajućim vrtom, a navedene su i nepokretnosti u okolini Nikšića, uključujući zemljište i objekat u izgradnji.

Istovremeno, bankama je naloženo da uskrate isplate, odnosno da obustave sumnjive transakcije sa računa fizičkih lica, uz precizno navedene iznose.

Tako je Hipotekarnoj banci naređeno da blokira 24.384,67 eura na računu Vukašina Vojinovića i 25.518,89 eura na računu Ive Vojinović. CKB banci je naloženo da uskrati isplatu 17.479,92 eura sa računa Vojinovića, kao i 3.351,46 eura sa njegovog deviznog računa. NLB banci je naređeno da blokira 104.092,74 eura i 72.785,56 eura na partijama računa Vuka Banićevića, dok je Prvoj banci naloženo da uskrati isplatu 8.596,79 eura sa njegovog računa, a Lovćen banci 49.616,39 eura. Zbirno, samo po osnovu ovih naloga bankama, blokirano je 305.826,42 eura.

Rješenjem je određena i privremena zabrana raspolaganja i korišćenja dva vozila oduzeta od Vuka Banićevića - BMW 118i (2021) i Mercedes Benz G350D (2016), uz konstataciju suda da postoji osnovana sumnja da je imovina stečena kriminalnom djelatnošću.

U istom aktu sud je odbio dio zahtjeva tužilaštva: predlozi da se zabrana raspolaganja proširi na dodatne nepokretnosti upisane na Vukašina Vojinovića i članove njegove porodice, kao i na dio nepokretnosti upisanih na Vlada Banićevića i Dragana Banićevića, pišu Vijesti.

Odbijen je i zahtjev da se CKB banci naloži blokada 3.900,36 eura i 2.000,52 eura na računima Vlada Banićevića, 3.036,53 eura na računu Ivane Banićević, kao i 44.538,15 eura i 5.875,33 eura na računima Vidaka Banićevića.

Sud nije prihvatio ni predlog da se kao privremeno obezbjeđenje zadrže predmeti i sredstva privremeno oduzeti od Vlada Banićevića - novac od 8.586 eura, vozilo “BMW 740 XDRIVE”, motocikl “BMW C650 Sport”, kao i više ručnih satova (“Rolex”, “Hublot” i “Audemars Piguet”) - uz obrazloženje da ne postoji osnovana sumnja da je ta imovina stečena kriminalnom djelatnošću.

U rješenju se navodi i da će odluka biti dostavljena Upravi za katastar i državnu imovinu radi izvršenja, te objavljena u Službenom listu Crne Gore i na oglasnoj tabli suda.

Predviđeno je pravo žalbe u roku od osam dana od dostavljanja, ali je naglašeno da žalba ne odlaže izvršenje privremenih mjera, koje mogu trajati najduže do pravosnažnosti odluke o trajnom oduzimanju imovinske koristi, a ukidaju se po službenoj dužnosti ako u roku od dvije godine optužnica ne stupi na pravnu snagu.

U obrazloženju piše da je sprovođenje istrage određeno zbog sumnje na stvaranje kriminalne organizacije i krivična djela u vezi sa opojnim drogama, kao i da je pokrenuta finansijska istraga radi prikupljanja podataka o imovini, prihodima i troškovima života.

Pominje se i da su obuhvaćeni i drugi osumnjičeni, uključujući Aleksandra Mijajlovića i odbjeglog Radoja Zvicera, kao i više osoba koje se navode u tužilačkim spisima, uz tvrdnju da se Vojinoviću, Mijajloviću i braći Banićević na teret stavlja stvaranje kriminalne organizacije i šverc droge.