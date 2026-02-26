Troje Martinovića, koji osim crnogorkog imaju i pasoše još nekoliko zemalja, uhapšeni su 23. februara u velikoj operaciji međunarodnih policija kojima su kordinirali Europol i Eurojust.

Crnogorski državljani Željko Martinović, Đorđe Martinović i Tamara Martinović uhapšeni su u velikoj akciji policije na Azurnoj obali u Francuskoj, saznaju "Vijesti".

Troje Martinovića, koji osim crnogorkog imaju i pasoše još nekoliko zemalja, uhapšeni su 23. februara u velikoj operaciji međunarodnih policija kojima su kordinirali Europol i Eurojust.

Europol u saopštenju navodi da su policijske snage razbile međunarodnu kriminalnu mrežu, koja je prala profit od kokaina za italijanske organizacije Kamora i Ndrangeta.

Osim troje crnogorskih državljana uhapšene su još četiri osobe u Italiji.

Europol navodi da je uhapšeni crnogorski državljanin, tražen širom Evrope, te da je identifikovan kao vođa kriminalne organizacije.

Navodi se da je grupa koordinisala velike pomorske pošiljke kokaina iz Južne Amerike u glavne evropske luke. Do preokreta je došlo nakon velike zapljene belgijske carine krajem 2025. godine.

Kriminalna mreža koristila je fiktivne kompanije, lažne fakture, investicije u luksuz i kripto-imovinu kako bi oprala milione eura.

"Osumnjičeni su nedjeljno putovali preko granica u luksuznim vozilima opremljenim sofisticiranim skrivenim pregradama", navodi Europol.

Tokom operacije privremeno su zaplijenjene luksuzne nekretnine na Azurnoj obali vrijedne više od pet miliona eura, ali i luksuzna vozila i korporativna imovina.

Istragu su predvodile Francuska nacionalna žandarmerija, italijanski Karabinijeri i Švajcarska federalna policija. Dodatnu podršku pružile su vlasti Belgije, Bugarske, Njemačke i Ekvadora.