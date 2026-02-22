Hapšenje bivšeg princa Endrua izaziva šok u Velikoj Britaniji, dok se istražuju njegovi kontakti sa Džefrijem Epstinom i povjerljive informacije koje je dijelio.

Drama u britanskoj kraljevskoj porodici se nastavlja nakon što je bivši princ Endru, osramoćeni drugi sin pokojne kraljice Elizabete II, uhapšen zbog odavanja poverljivih informacija osuđenom pedofilu Džefriju Epstinu. Prema pisanju britanskih medija, on je prethodno napravio skandal kada je izbačen iz rezidencije Royal Lodge.

Svedoci tvrde da je bivši princ Endru očajnički pružao otpor, vičući na osoblje i obezbeđenje: "Ja sam kraljičin drugi sin, ne možete mi ovo raditi!"

Bivši princ Endru odavao Epstinu informacije

Na svoj 66. rođendan Endru je uhapšen jer je navodno, tokom obavljanja dužnosti posebnog izaslanika Ujedinjenog Kraljevstva za trgovinu, delio poverljiva službena dokumenta sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom.

Mejlovi koje je 30. januara objavilo američko Ministarstvo pravde sugerišu da je bivši vojvoda slao Epstajnu izvještaje sa službenih putovanja u Hong Kong, Vijetnam i Singapur. U jednom od mejlova iz novembra 2010. Endru je poruku svog tadašnjeg posebnog savjetnika Amita Patela prosledio Epstinu svega pet minuta nakon što ju je primio.

Ta putovanja su održana krajem 2010. godine, u vreme kada je bivši princ Endru zvanično predstavljao britanske trgovinske interese.

Hapšenje bivšeg princa Endrua

Bitka za dvorac u Vindzoru, koju su britanski mediji nazvali "Opsada Royal Lodge-a", trajala je mesecima. Endru i njegova bivša supruga Sara Ferguson bili su primorani da se presele na imanje Sandringem, a zatim u skromniji Marš Farm.

Zanimljivo je da su lične stvari bivšeg princa, uključujući njegovu poznatu kolekciju plišanih medvedića, prebačene u strogo čuvano skladište u južnom Londonu, koje je sada pod stalnim nadzorom policije zbog istrage, prenosi The Sun.

Novine u Britaniji nakon hapšenja bivšeg princa Endrua

Čak 11 policijskih uprava trenutno provjerava podatke iz dosijea Džefrija Epstina. Fokus je na aerodromu gde je Epstinov privatni avion, poznat kao „Lolita Express“, sleteo više od 80 puta. Policija istražuje da li je princ koristio svoj položaj kako bi olakšao kretanje osuđenog pedofila i njegovih saradnika.