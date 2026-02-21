Endru Mauntbaten Vindzor je "sjedio sa đavolom" kada je započeo blisko prijateljstvo sa Epstinom i Maksvel, tvrdi kraljevski stručnjak.

Izvor: US Department of Justice/PA

Bivši princ Endru je pao u nemilost javnosti nakon što je uhapšen u svojoj kući Vud Farm pod sumnjom za nedolično ponašanje tokom obavljanja javnih dužnosti u ime Krune.

Vijest o hapšenju predstavljala je vrhunac teškog perioda za Endrua Mauntbaten Vindzora, naročito nakon novih otkrića iz objavljenih Epstinovih dosijea.

Od "kraljičinog sina miljenika" do sramote monarhije

Endru je nekada bio poznat kao "kraljičin sin miljenik" i čak je smatran nacionalnim herojem zbog službe u Foklandskom ratu. Međutim, njegova povezanost sa Epstinom i Maksvel pretvorila ga je u izvor neprijatnosti za britansku kraljevsku porodicu.

Biograf Endru Louni ranije je opisao odnos između njih troje kao "neobičan ljubavni trougao". Endru je prisustvovao zabavama sa njima i više puta se fotografisao sa dvoje osuđenih seksualnih prestupnika. Sve optužbe je dosledno negirao.

Veze sa Epstinom i Maksvel

Prijateljstvo između Endrua i Epstina trajalo je godinama prije nego što je američki finansijer uhapšen pod optužbama za trgovinu ljudima u svrhu seksualne eksploatacije.

Navodi se da je Maksvel imala gotovo neograničen pristup palati, a spekulisalo se i o njihovoj bliskosti, uključujući i intimnu vezu. Poznato je da su se Endru i Maksvel poznavali i prije nego što je ona započela vezu sa Epstinom.

Prema tvrdnjama, upravo je Maksvel upoznala Endrua sa Epstinom, nakon čega su princ i finansijer postali bliski prijatelji.

Maksvel i Epstin optuženi su da su Virdžiniju Đufre, tada sedamnaestogodišnjakinju, odveli u London, gdje je navodno bila primorana na seksualni odnos sa Endruom nakon izlaska u noćni klub. Endru je sve optužbe negirao.

Kontroverzni intervju i optužbe za aroganciju

U intervjuu za BBC, koji je vodila novinarka Emili Mejtlis, Endru je tvrdio da je Epstain bio "veoma sposoban posrednik" koji je povezivao ljude iz različitih sfera života i sa različitih strana svijeta.

Kraljevski komentator Hugo Vikers izjavio je da su mnoge karijere uništene zbog povezanosti sa Epstinom, a posebno Endruova. Prema njegovim riječima, princ nije uopšte razmišljao o posledicama druženja sa Epstinom i Maksvel, dodajući da je "sjedio sa đavolom".

Vikers smatra da su Endruova arogancija i privlačnost prema bogatim i uticajnim ljudima doprinijele njegovom padu.

- Privlačili su ga ljudi sa mnogo novca. Oni su koristili njega, a on je bio koristan njima - ocenio je.

Fotografije i nove optužbe

Endru je 2000. godine fotografisan sa Epstinom i Maksvel tokom boravka u Sandringemu. Tri mjeseca kasnije pojavile su se optužbe da je imao seksualni odnos sa maloljetnom žrtvom trgovine ljudima.

Njegova bivša supruga, Sara Ferguson, takođe je bila u kontaktu sa Epstinom, prema dokumentima američkog Ministarstva pravde. U jednoj poruci iz 2009. godine izražava mu zahvalnost i bliskost, dok u drugoj navodi da je smatrala da je Epstin bio prijatelj s njom samo kako bi došao do Endrua.

Hapšenje i istraga

Policija je izvršila pretres Vud Farma, privremenog doma bivšeg princa, nakon čega je uhapšen u 8 sati ujutru na svoj 66. rođendan.

Policija je saopštila da je muškarac u šezdesetim godinama uhapšen pod sumnjom za nedolično ponašanje u javnoj službi - krivično djelo za koje je predviđena kazna doživotnog zatvora.

Nakon 11 sati ispitivanja, Endru je fotografisan kako napušta policijsku stanicu u Ejlshemu vidno iscrpljen.