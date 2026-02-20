Nasleđe Džefrija Epstina pristalo je da isplati do 35 miliona dolara žrtvama u grupnoj tužbi protiv njegovih bivših savjetnika.

Izvor: Youtube/APT/printscreen

Nasledstvo Džefrija Epstina pristalo je da isplati do 35 miliona dolara kako bi riješilo grupnu tužbu protiv dvojice savjetnika pokojnog finansijera, koji su optuženi da su pomagali u organizaciji lanca se**ualnog iskorišćavanja mladih žena i djevojaka

Detalji nagodbe

Advokatska firma Bojs Šiler Fleksner objavila je sporazum u podnesku saveznom sudu na Menhetnu. Ako sudija odobri nagodbu, njome će se okončati tužba iz 2024. godine podignuta protiv Epstinovog bivšeg ličnog advokata Daren Indajk i bivši računovođa Ričard Kan, koji su ujedno i izvršioci njegovog nasleđa.

Izvršioci ne priznaju krivicu

Njihov advokat Denijal Viner u izjavi je naveo da ni Indajk ni Kan u okviru nagodbe "nisu priznali nikakvu odgovornost niti nedolično ponašanje".

"Pošto nisu učinili ništa loše, izvršioci su bili spremni na suđenju da ospore optužbe, ali su pristali na posredovanje i nagodbu kako bi se konačno riješila sva moguća potraživanja prema Epstinovoj ostavštini", rekao je Viner.

Dodao je da će nagodba obezbjediti "poverljiv put za finansijsku pomoć" žrtvama koje još nisu riješile svoja potraživanja prema ostavštini.

Navodi iz tužbe

U tužbi iz 2024. godine advokati iz firme Bojs Šiler Fleksner naveli su da su Indajk i Kan pomogli Epstinu da stvori složenu mrežu firmi i bankovnih računa. Ta mreža mu je omogućavala da prikriva zlostavljanja i isplaćuje žrtve i osobe koje su mu ih dovodile, dok su oni za svoj rad bili "bogato nagrađeni".

Ranije isplate žrtvama

Epstinova ostavština prethodno je osnovala kompenzacijski fond kroz koji je žrtvama isplaćeno 121 milion dolara. Kroz dodatne nagodbe isplaćeno je još 49 miliona dolara.

Firma Bojs Šiler Fleksner ranije je takođe postigla nagodbe u ukupnom iznosu od 365 miliona dolara sa bankama JPMorgan Čejs i Dojče Bank, koje je optužila da su zanemarile znakove upozorenja vezane za Epstina, koji im je bio unosan klijent.

Epstin je umro u zatvoru u Njujorku u avgustu 2019. godine, a njegova smrt je proglašena samoubistvom.