Zelenski otkrio zašto su prekinuti pregovori Ukrajine i Rusije u Ženevi.

Izvor: Profimedia

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski kratko se oglasio nakon ranije završenih mirovnih pregovora Ukrajine i Ruske Federacije u Ženevi u Švajcarsku i saopštio je da nisu postignuti konkretni dogovori. Samit je trebalo da traje i danas, ali je sastanak odjednom prekinut zbog brojnih neslaganja zaraćenih strana, prenosi britanski "Gardijan".

"Možemo da vidimo da su neke osnovne stvari postignute, ali nam se pozicije dijametralno razlikuju. Pregovori nisu bili nimalo laki", započeo je Zelenski.

Zašto su prekinuti pregovori Ukrajine i Rusije?

Potom je istakao šta je najvažnija tema bila za ukrajinsku stranu. Prema njegovim riječima, "najosetljivije" teme poput sudbine Donbasa i nuklearne elektrane Zaporožje su ostale nerazjašnjene.

Vidi opis Zelenski otkrio zašto su prekinuti pregovori Ukrajine i Rusije: Žestok sukob nastao u Ženevi zbog ove dvije teme Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Yekaterina Chesnokova / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Da podsjetimo, u Ženevi je održan Samit o kraju rata u Ukrajini, a posredovali su domaćin Švajcarska i Sjedinjene Američke Države. Zelenski je dao veliki intervju za "Axios" na dan početka pregovora u Ženevi kada je poručio Trampu da nije pravedan i da zahteva sastanak sa Vladimirom Putinom, predsjednikom Rusije.