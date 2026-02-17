Završen prvi dan pregovora Ukrajine i Rusije u Ženevi.

Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press

Prva runda mirovnih pregovora u Ženevi u Švajcarskoj za danas je završena i polako "cure" informacije iz hotela "Interkontinental" gdje su se sastale ukrajinska, ruska i američka delegacija, prenosi "Skaj Njuz". Kako piše britanski portal pozivajući se na rusku novinsku agenciju "RIA Novosti", sastanak je trajao čak šest sati i bio je vrlo napet.

Sam sastanak je održan u više formata - bilateralnim (dvije zemlje) i trilateralnim (tri zemlje). "CNN" prenosi upis Rustem Umerov, šef ukrajinske delegacije u Ženevi, na društvenim mrežama.

"Razgovori su se fokusirali na mehanizme rešavanja problema. Zahvalio se američkoj delegaciji na konstruktivnim predlozima i spremnosti da se obezbijedi mir", naveo je on na svojim društvenim mrežama.

Vidi opis Rusi i Ukrajinci se svađali 6 sati: Cure prve informacije sa mirovnih pregovora u Ženevi Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Yekaterina Chesnokova / Zuma Press / Profimedia Br. slika: 7 7 / 7

Šta traži Ukrajina, a šta želi Rusija?

Odranije je poznato da Rusija želi kontrolu nad cijelim Donbasom, dok Ukrajina ne želi da preda nijedan dio teritorije. Američki predsjednik Donald Tramp je tražio od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da raspiše predsjedničke izbore i referendum na godišnjicu rata (24. februara 2022), ali je Zelenski to javno odbio.