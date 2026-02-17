Počeli mirovni pregovori Ukrajine, Rusije i Amerike u Ženevi.

Izvor: Yekaterina Chesnokova / Zuma Press / Profimedia

U Ženevi u Švajcarskoj danas je počeo dvodnevni mirovni samit o kraju rata u Ukrajini na kom učestvuju Ukrajina, Ruska Federacija i Sjedinjene Američke Države, prenosi "Skaj Njuz". Pregovorima posreduju Amerika i Švajcarska, a na samom početku se kratko medijima obratio ministar spoljnih poslova Švajcarske Ignacio Kasis.

"Ovi razgovori su fokusirani na deeskalaciju i podršku miru. Švajcarska sa zadovoljstvom dočekuje Amerika, Rusiju i Ukrajinu.

Mi obezbjeđujemo platformu za dijalog, deeskalaciju i podršku miru. Dobrodošli u Švajcarsku", rekao je on.

Mediji inače ne mogu da prisustvuju ovim sastancima, nije bilo ni obraćanja učesnika prije, a nije poznato da li će biti i nakon prvog sastanka. Fokus današnjih razgovora biće teritorijalna pitanja.

Šta traži Ukrajina, a šta želi Rusija?

Odranije je poznato da Rusija želi kontrolu nad cijelim Donbasom, dok Ukrajina ne želi da preda nijedan dio teritorije. Američki predsjednik Donald Tramp je tražio od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da raspiše predsjedničke izbore i referendum na godišnjicu rata (24. februara 2022), ali je Zelenski to javno odbio.