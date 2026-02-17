Ukrajinska delegacija navodno ima dva viđenja pregovora sa Rusijom u Ženevi.

Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press

U Ženevi u Švajcarskoj počeli su dvodnevni pregovori Ukrajine, Ruske Federacije i Sjedinjenih Američkih Država o kraju rata u Ukrajini, a prema informacijama "Ekonomist-a", navodno je nastao spor unutar ukrajinske delegacije u toku pregovora. Prema informacijama američkog lista, bivši šef vojne obavještajne službe Ukrajine Kirilo Budanov smatra da bi trebalo da se postigne sporazum što prije.

On vjeruje da Amerikanci mogu da posreduju u tome i da bi trebalo iskoristiti priliku jer je uskoro možda neće biti ponovo. Sa druge strane, druga "frakcija" unutra ukrajinske delegacije, koju predvodi bivši šef kabineta predsjednika Ukrajine Andrij Jermak, navodno smatra da je to vrlo opasna argumentacija i da ne bi trebalo da se žuri sa bilo kakvim rešenjem.

Izvor: Profimedia/Yekaterina Chesnokova / Zuma Press

Šta će sad Zelenski?

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je sada, prema informacijama pomenutog američkog lista, u pat poziciji, "između dvije vatre". On sada mora da balansira između dvije strane unutar ukrajinske delegacije koje imaju potpuno suprotna mišljenja.