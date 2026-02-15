Moskva navodi da Zapad pokušava da skrene pažnju sa sopstvenih problema
Portparolka ruskog Ministarstva spoljnih poslova Marija Zaharova ocijenila je kao „lažne“ tvrdnje pet evropskih zemalja da je ruski opozicioni lider Aleksej Navaljni preminuo nakon trovanja toksinom iz otrovne žabe.
U intervjuu za nekoliko ruskih medija, Zaharova je kazala da zapadne države pokušavaju da skrenu pažnju sa sopstvenih unutrašnjih problema.
„Biće rezultata testova, biće formula za supstancu – onda će biti komentara. Bez toga, sve izjave i razgovori su lažni, usmjereni na skretanje pažnje sa gorućih problema Zapada“, rekla je ona.
Dodala je da se ove tvrdnje pojavljuju „u vrijeme kada bi bilo neophodno predstaviti rezultate istrage o eksploziji gasovoda Sjeverni tok“.
Sabotaža gasovoda Sjeverni tok 2022. godine izazvala je veliku štetu infrastrukturi koja povezuje Rusiju i Njemačku ispod Baltičkog mora. U međuvremenu je u Italiji uhapšen Sergij Kuznjecov, bivši oficir ukrajinske vojske optužen za učešće u sabotaži, dok je ukrajinska vlada više puta negirala umiješanost.
Njemačka, Ujedinjeno Kraljevstvo, Holandija, Švedska i Francuska u subotu su izdale zajedničko saopštenje u kojem navode da je Navaljni otrovan epibatidinom, toksinom ekstrahovanim iz kože ekvadorske otrovne žabe, na osnovu analize uzoraka njegovog biološkog materijala.
Moskva je u februaru 2024. godine objavila da je Navaljni preminuo u sibirskom zatvoru, gdje je služio 19-godišnju kaznu zbog optužbi za ekstremizam.