Bliski saveznik Alekseja Navaljnog, Leonid Volkov obećao je da "nikada neće odustati" od borbe protiv Vladimira Putina, kako "krajnja žrtva" pokojnog ruskog opozicionog lidera "ne bi bila uzaludna".

Izvor: Kurir/ AP Pavel Golovkin, AFP Profimedia

Govoreći nakon brutalnog napada čekićem u martu ispred svoje kuće u Litvaniji , gde živi, Volkov je rekao za BBC da je poruka iza napada bila „znamo gdje živite, možemo da vas ubijemo".

Tri osobe su uhapšene prošlog mjeseca zbog incidenta za koji dugogodišnji šef kabineta gospodina Navaljnog vjeruje da je naredio režim predsjednika Putina.

Rekao je da "nema zamjene" za Navaljnog, ali "svi" vide njegovu suprugu Juliju Navalnu kao novog "harizmatičnog" vođu opozicionog pokreta, iako "nikada nije željela da bude u ovoj javnoj ulozi".

Aleksej Navaljni (47) je iznenada preminuo u februaru dok je bio u arktičkoj zatvorskoj koloniji pod optužbom za koju se smatra da je politički motivisana.

Volkov je rekao da je smrt njegovog prijatelja „otvorena rana u našim srcima“. Rekao je: „Uvek smo znali da se borimo protiv ludog, fašističkog diktatora, koji ne priznaje nijednu crvenu liniju", prenosi BBC.

Kako prenosi BBC, bivši saveznik Alekseja Navaljnog je rekao da Putin „ubija hiljade ljudi“, bilo da su politički protivnici kod kuće, u Evropi ili u Ukrajini.

Volkov je upozorio da "ne postoji nijedan magični trik koji bi mogao da zbaci ruski režim.", piše BBC.

Pozvao je zapadne saveznike da pošalju više oružja Ukrajini i da ne razmatraju pregovore sa Rusijom. On je rekao da Putin „blefira na način da se predstavi kao mnogo jači nego što jeste, nadajući se da će to biti dovoljno da primora Ukrajinu i njene zapadne saveznike da uđu u neke pregovore... nemojte nasjesti na to."

Volkov je dodao da mora postojati „vojni pritisak, ekonomski pritisak, politički pritisak iznutra i spolja“ na Putina.

„Ako postoji 50 stvari koje možemo da uradimo, moramo da uradimo svih 50, ako vi uradite 49, to nije dovoljno, jer je to najveća prijetnja svetu koju smo vidjeli u posljednjih 80 godina."