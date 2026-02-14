Britansko Ministarstvo vanjskih poslova: „Samo ruska država imala je motiv i sredstva“

Izvor: Youtube/CBC News

Ruski opozicioni lider i borac protiv korupcije Aleksej Navaljni otrovan je smrtonosnim toksinom epibatidinom, koji se prirodno nalazi u koži ekvadorskih žaba strelica, a što je „vrlo vjerovatno“ dovelo do njegove smrti, saopštila je britanska vlada.

Britansko Ministarstvo vanjskih poslova navelo je da je istraga sprovedena u saradnji sa partnerima iz Švedske, Francuske, Holandije i Njemačke, te da je utvrđeno kako je za trovanje odgovorna ruska država.

„Samo ruska država imala je sredstva, motiv i priliku da primijeni ovaj smrtonosni toksin i ciljano napadne Navaljnog tokom njegovog pritvora u ruskoj kaznenoj koloniji u Sibiru, i držimo je odgovornom za njegovu smrt“, navodi se u saopštenju.

Epibatidin se prirodno nalazi kod žaba strelica u divljini Južne Amerike, dok žabe u zatočeništvu ne proizvode ovaj toksin, a on se prirodno ne nalazi u Rusiji. „Nema opravdanog, nevinog objašnjenja za njegovo prisustvo u tijelu Navaljnog“, poručuju iz Londona.

Velika Britanija je slučaj prijavila Organizaciji za zabranu hemijskog oružja, optužujući Rusiju za grubo kršenje Konvencije o hemijskom oružju.

Saopštenje dolazi nekoliko dana uoči druge godišnjice smrti Navaljnog u kaznenoj koloniji u Sibiru, dok se svjetski zvaničnici okupljaju na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

Govoreći u Minhenu, britanska ministarka vanjskih poslova Ivet Kuper istakla je:

„Otkako je Julija Navaljna objavila gubitak svog supruga ovdje u Minhenu prije dvije godine, Velika Britanija istrajava u otkrivanju istine o smrti Alekseja Navaljnog. Danas, pored njegove udovice, bacamo svjetlo na varvarski plan Kremlja da ućutka njegov glas.“