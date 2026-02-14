Julija Navaljna otkriva da je njen suprug Aleksej otrovan smrtonosnim epibatidinom, optužujući Putina za ubistvo.
Julija Navaljnaje na društvenim mrežama reagovala na objavu vlade Velike Britanije.
"Naučnici iz pet evropskih zemalja utvrdili su - moj suprug, Aleksej Navaljni je otrovan epibatidinom - neurotoksinom, jednim od najsmrtonosnijih otrova na svijetu. U prirodi se ovaj otrov nalazi na koži ekvadorske streličarske žabe. Uzrokuje paralizu, zastoje disanja i bolnu smrt."
Scientists from five European countries have established: my husband, Alexei Navalny, was poisoned with epibatidine — a neurotoxin, one of the deadliest poisons on earth. In nature, this poison can be found on the skin of the Ecuadorian dart frog. It causes paralysis, respiratory…pic.twitter.com/doHGgSgzMA— Yulia Navalnaya (@yulia_navalnaya)February 14, 2026
"Od prvog dana sam bila sigurna da je moj suprug otrovan, ali sada postoji dokaz - Putin je ubio Alekseja hemijskim oružjem. Zahvalna sam evropskim državama na temeljnom radu koji su sproveli tokom dvije godine i što su otkrili istinu. Vladimir Putin je ubica. Mora odgovarati za sve svoje zločine."
Podsjetimo, Aleksej Navaljni, ruski opozicioni lider i kritičar Vladimira Putina, otrovan je od strane Rusije smrtonosnim toksinom koji se nalazi u koži žaba, saopštilo je upravo britansko Ministarstvo spoljnih poslova.
Istragu o njegovoj smrti sprovela je Velika Britanija "u saradnji sa partnerima iz Švedske, Francuske, Holandije i Njemačke".
Velika Britanija je prijavila trovanje Organizaciji za zabranu hemijskog oružja, optužujući Rusiju za "grubo kršenje" Konvencije o hemijskom oružju.