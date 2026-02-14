Julija Navaljna otkriva da je njen suprug Aleksej otrovan smrtonosnim epibatidinom, optužujući Putina za ubistvo.

Izvor: Youtube/Guardian News/Printscreen/BBC News na srpskom/Tucker Carlson Network/Printscreen

Julija Navaljnaje na društvenim mrežama reagovala na objavu vlade Velike Britanije.

"Naučnici iz pet evropskih zemalja utvrdili su - moj suprug, Aleksej Navaljni je otrovan epibatidinom - neurotoksinom, jednim od najsmrtonosnijih otrova na svijetu. U prirodi se ovaj otrov nalazi na koži ekvadorske streličarske žabe. Uzrokuje paralizu, zastoje disanja i bolnu smrt."

"Od prvog dana sam bila sigurna da je moj suprug otrovan, ali sada postoji dokaz - Putin je ubio Alekseja hemijskim oružjem. Zahvalna sam evropskim državama na temeljnom radu koji su sproveli tokom dvije godine i što su otkrili istinu. Vladimir Putin je ubica. Mora odgovarati za sve svoje zločine."

Podsjetimo, Aleksej Navaljni, ruski opozicioni lider i kritičar Vladimira Putina, otrovan je od strane Rusije smrtonosnim toksinom koji se nalazi u koži žaba, saopštilo je upravo britansko Ministarstvo spoljnih poslova.

Istragu o njegovoj smrti sprovela je Velika Britanija "u saradnji sa partnerima iz Švedske, Francuske, Holandije i Njemačke".

Velika Britanija je prijavila trovanje Organizaciji za zabranu hemijskog oružja, optužujući Rusiju za "grubo kršenje" Konvencije o hemijskom oružju.