Požar ugašen, šteta se procjenjuje dok se energetska kriza produbljuje

Izvor: Profimedia

Ruske snage su kasno uveče 13. februara izvele napad dronovima na Kijevsku oblast, pri čemu su ranjene dvije osobe, saopštili su ukrajinski zvaničnici.

Napad je bio usmjeren na Višgorodski okrug, koji se nalazi na sjevernoj periferiji Kijeva. Regionalni guverner Mikola Kalašnjik objavio je na Telegramu da su muškarac i žena hospitalizovani zbog povreda zadobijenih u napadu.

"Neprijatelj nastavlja da teroriše civilno stanovništvo Kijevske oblasti", naveo je Kalašnjik.

⚡️'Terrorizing the civilian population' — At least 2 injured in Russian drone attack on Kyiv Oblast.https://t.co/OUkfTrNtLA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)February 14, 2026

Prema njegovim riječima, muškarac je zadobio višestruke rane od gelera na gornjim ekstremitetima, licu i vratu, dok je žena pretrpjela prelom kosti.

Napad je izazvao požar na jednoj kući u regionu, koji su pripadnici hitnih službi ubrzo ugasili. Guverner je dodao da se puni obim pričinjene štete još utvrđuje.

Pojačani napadi i energetska kriza

Najnoviji napad na prijestonicu dolazi u trenutku kada je Rusija tokom zime intenzivirala udare na Kijev i druge ukrajinske gradove, ciljajući civilnu i energetsku infrastrukturu.

Ovi napadi ozbiljno su oštetili energetsku mrežu zemlje i primorali vlasti da uvedu dugotrajne restrikcije struje usljed niskih temperatura.

Mnogi stanovnici Kijeva suočavaju se sa prekidima grijanja, dok su temperature posljednjih sedmica padale i do minus 20 stepeni Celzijusa.

The third air raid alert in Kyiv since afternoon. Another Russian drone attack. Looks like a special dedication to the Munich conference.pic.twitter.com/31dtvaOWNr — Kyrylo Loukerenko (@K_Loukerenko)February 13, 2026

Diplomatija u sjenci rata

Obnovljeni napadi na ukrajinsku prijestonicu dolaze u trenutku kada Sjedinjene Američke Države pojačavaju diplomatske napore usmjerene na postizanje sporazuma o okončanju rata u Ukrajini, koji se približava četvrtoj godišnjici.

Uprkos višemjesečnim pregovorima i kontinuiranom odbijanju Rusije da se obaveže na prekid rata, američki predsjednik Donald Tramp izjavio je 13. februara da predsjednik Volodimir Zelenski treba da "požuri" kako bi obezbijedio mirovni sporazum sa Rusijom.