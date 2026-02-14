Zelenski: „On nema previše vremena“

Izvor: YouTube printcreen

Ruski predsjednik Vladimir Putin navodno je posljednjih dana nestao iz javnosti, što je pokrenulo spekulacije da se podvrgava tajnom medicinskom liječenju, piše britanski „Ekspres“.

Prema navodima tog lista, moskovski državni mediji su emitovali unaprijed snimljene susrete Putina sa zvaničnicima, dok se tvrdi da se ruski lider nije pojavljivao u javnosti od govora 5. februara.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski osvrnuo se na ove navode tokom intervjua za „Politiko“ na Minhenskoj bezbjednosnoj konferenciji.

„Mlađi sam od Putina“, rekao je Zelenski (48), na šta se publika nasmijala, ali je potom dodao: „Ne, ne, vjerujte mi, ovo je važno. On nema previše vremena, znate. On, uz Božiju pomoć, nema previše vremena.“

Putin, koji je 7. oktobra napunio 73 godine, više puta je ranije nestajao iz javnosti bez objašnjenja, što je dovodilo do nagađanja o njegovom zdravstvenom stanju. Takva odsustva podstakla su spekulacije da se navodno podvrgava tajnom medicinskom tretmanu, iako za to nema zvanične potvrde.

Zabrinutost za njegovo zdravlje dodatno je pojačana u novembru, kada se pojavio u javnosti sa, kako su mediji naveli, „otečenim i bolnim“ rukama. Ipak, u posljednje vrijeme djelovao je energično, uz gust raspored aktivnosti, uprkos ranijim nedokazanim glasinama o ozbiljnim zdravstvenim problemima.

U međuvremenu, američki predsjednik Donald Tramp pozvao je Zelenskog da napravi ustupke Putinu, tvrdeći da Rusija traži mirovni sporazum u ratu koji uskoro ulazi u petu godinu, uprkos suprotnim ocjenama pojedinih zapadnih zvaničnika.