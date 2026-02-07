Nestanci struje širom zemlje, Poljska i NATO podigli borbenu gotovost

Izvor: Ukrainian Emergency Services / WillWest News / Profimedia

Rusija je u ranim jutarnjim satima 7. februara izvela masovni napad na energetsku infrastrukturu Ukrajina, što je izazvalo hitne nestanke električne energije u većini regiona, saopštio je ukrajinski državni operater elektroenergetske mreže Ukrenergo.

The attack targeted energy infrastructure nationwide, causing emergency power outages in most regions. Explosions were reported in cities including Kyiv, Kharkiv, Lviv, Vinnytsia, and Kropivnytskyi.pic.twitter.com/EBXK5dUAvK — Real News (@DrNeculai)February 7, 2026

Napadi su zabilježeni širom zemlje, uključujući i zapadne oblasti. Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo prijavilo je oko 5.30 časova po lokalnom vremenu pojačanu aktivnost dronova, a bespilotne letjelice uočene su u Lavovskoj oblasti, u blizini grada Hodoriva.

Ukraine’s energy infrastructure comes under missile attacks:



◾12 Kalibrs hit Burshtyn Thermal Power Plant in Ivano-Frankivsk Oblast

◾ 4 Kalibrs struck Zakhidnoukrainska 750 kV substation in Lviv Oblast

◾ 2 Zircons impacted Vinnytska 750 kV substation in Vinnytsia Oblast…https://t.co/ZF7F4IHlUFpic.twitter.com/mRmKC1ygBB — Defence Index (@Defence_Index)February 7, 2026

Ubrzo nakon toga, prema izvještajima javnog servisa Suspilne, čule su se eksplozije u Burštinu, u Ivano-Frankovskoj oblasti. Guverner Lavovske oblasti Maksim Kozicki upozorio je na „novu prijetnju“ za region, navodeći da su rakete registrovane i u blizini susjedne Ternopoljske oblasti.

⚡️Russia launches mass attack on Ukraine, triggers emergency power outages.



Russia attacked Ukraine's energy infrastructure in the early hours of Feb. 7, triggering emergency power outages across the country, Ukraine's state grid operator Ukrenergo said.https://t.co/nZgYeKv6Qc — The Kyiv Independent (@KyivIndependent)February 7, 2026

Ukrajinsko ratno vazduhoplovstvo saopštilo je da su projektili bili usmjereni ka Lavovskoj i Ivano-Frankovskoj oblasti, dok je energetska kompanija DTEK potvrdila da su hitni nestanci struje proglašeni i u Kijevskoj, Odeskoj i Dnjepropetrovskoj oblasti.

Massive Overnight Russian Strike on Ukraine



During the night, Russia launched a large-scale attack using hundreds of Shahed drones, Kalibr cruise missiles, and missiles from Tu strategic bombers.



⚡️ The main targets were energy and critical infrastructure, with western…pic.twitter.com/a1BTlZ7Jpo — The Battlefield (@TTheBattlefield)February 7, 2026

Zbog ruskih udara i aktivnosti avijacije dugog dometa, Poljska je podigla borbenu gotovost. Operativna komanda Oružanih snaga Poljske saopštila je da su poljski i NATO borbeni avioni, kao i avioni za rano upozoravanje, podignuti iz baza u istočnoj Evropi, dok su kopneni sistemi protivvazdušne odbrane i radarsko izviđanje širom Poljske stavljeni u najviši stepen pripravnosti.

Mjere su, kako je navedeno, preduzete zbog intenzivnih udara ruske avijacije na teritoriji Ukrajine, o čemu je izvijestio i analitički nalog OSINTdefender na mreži Iks.