Ukrajinski vojnik Nazar Dalecki, koga je porodica sahranila vjerujući da je poginuo, javio se živ nakon razmjene zarobljenika iz Rusije, donoseći šok i neopisivu radost porodici.

Izvor: Profimedia

Porodica ukrajinskog vojnika Nazara Daleckog bila je uvjerena da je on poginuo na ratištu. Godine 2023. sahranili su njegove posmrtne ostatke na seoskom groblju na zapadu Ukrajina. Međutim, ove sedmice Nazar je pozvao svoju majku – oslabljen i iscrpljen, ali živ. Oslobođen je iz ruskog zarobljeništva u posljednjoj razmjeni ratnih zarobljenika, piše BBC.

„Preplavile su me emocije“, ispričala je za BBC vojnikova majka Natalija, i dalje potresena od šoka. Radost porodice zabilježena je na snimku prvog telefonskog poziva. Na snimku se čuje kako Natalija pita sina da li je dobro.

„Imaš li ruke, noge, je li sve na mjestu?“, pitala ga je.

„Zlato moje, toliko dugo sam te čekala“, rekla je sinu, dok se u pozadini čuje kako Nazarova rođaka Roksolana vrišti i skače od sreće.

„Bilo je to tako čudno. Sahranila sam sina, a sada čujem njegov glas. Možete li da zamislite kako se majka osjeća? Sreća. Neopisiva sreća. Nijesam mogla da zaustavim suze“, rekla je Natalija.

Priča o Nazarovom „povratku iz mrtvih“ nevjerovatna je, naročito u ratom pogođenoj zemlji u kojoj je svaka dobra vijest dragocjena.

Kada je Rusija 2022. godine započela invaziju, Nazar, koji je tada imao 42 godine, odmah se vratio na ratište, jer je kao borac još od 2014. godine imao veliko iskustvo.

„Nije se nimalo dvoumio. Odmah je otišao“, ispričala je njegova rođaka.

Međutim, u maju te prve ratne godine Nazar je nestao u borbama. Njegova majka je tada primila poziv od muškarca koji je govorio ruski i rekao joj da je Nazar zarobljen, ali da će „sve biti u redu“.

Porodica nije znala da li može da mu vjeruje, a zvaničnih informacija nije bilo sve do godinu dana kasnije, kada je Natalija obaviještena da je u mrtvačnici na jugoistoku Ukrajina identifikovano tijelo – pomoću DNK uzorka koji je ona dala.

„Tijelo je bilo teško ugljenisano. Pronašli su nekoliko tijela u zapaljenom autobusu. Kada su počeli da provjeravaju spiskove nestalih vojnika, podaci su se poklopili“, prisjetila se Roksolana.

„To tijelo je identifikovano kao Nazarovo“, dodala je.

Porodica je preuzela posmrtne ostatke, organizovala sahranu i tugovala.

Prošlog septembra uslijedio je nevjerovatan preokret. Vojnik koji je tek bio oslobođen iz ruskog zarobljeništva pozvao ih je i rekao da je Nazar živ i da ga je vidio u zatvoru.

„Bili smo u šoku, bilo je teško povjerovati. Ali zašto bi nas lagao?“, prisjetila se Roksolana.

Ipak, dok ga nijesu čuli ili vidjeli, nijesu mogli da budu sigurni. Ove sedmice Nazar se konačno javio – sa teritorije Ukrajine. Njegov sin bio je odsutan tri godine i devet mjeseci.

Dok čekaju ponovni susret, porodica uklanja objave o njegovoj sahrani sa društvenih mreža kako ga one ne bi uznemirile.

Morali su da uklone i njegovu fotografiju sa izložbe posvećene palim herojima u njihovom selu. Pokrenuta je istraga kako bi se utvrdilo kako je došlo do ove greške. Ipak, porodica je trenutno usmjerena na druge stvari.

Nazarova majka već sprema sva njegova omiljena domaća jela za trenutak kada se oporavi i bude spreman da se vrati kući.

„Samo želim da bude više ovakvih srećnih priča, da i druge porodice dobiju poziv i da im se najmiliji vrate kući“, kaže Roksolana.

U Ukrajini se zvanično nestalima smatra oko 70.000 ljudi, uglavnom vojnika. Mnogi su zarobljeni, a njihovim porodicama Nazarova priča daje tračak nade.

„Želim da sve žene, majke i djeca dožive poziv kakav smo mi dobili i osjete ovu sreću. Sada samo čekam sina da ga čvrsto zagrlim. Neopisivo ga volim“, poručila je Natalija.