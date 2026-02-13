Gotovo sedam godina nakon smrti Džefrija Epstina u zatvoru u Njujorku, jedan od ljekara koji je prisustvovao obdukciji iznio je tvrdnju koja ponovo otvara pitanje zvanične verzije događaja.

Forenzički patolog dr Majkl Baden izjavio je da je Džefri Epstin bio zadavljen, a ne obješen u svojoj ćeliji u zatvoru u Njujorku.

On je prema zvaničnoj verziji događaja, pronađen bez svijesti 10. avgusta 2019. godine u pritvorskoj jedinici Metropolitan na Menhetnu, dok je čekao suđenje po optužbama za s*ksualnu eksploataciju maloletnica.

Dr Baden sada poziva da se uzrok smrti ponovo ispita, navodeći da nalazi, prema njegovom mišljenju, ne odgovaraju tipičnom s*moubistvu vješanjem.

Zvanična verzija

Kancelarija glavnog sudskog medicinskog vještaka Njujorka (New York Office of Chief Medical Examiner) ranije je zaključila da je Epstin izvršio s*moubistvo dok je bio u pritvoru.

Međutim, Baden ističe da postoje elementi koji, prema njegovoj procjeni, ukazuju na drugačiji mehanizam smrti, zbog čega smatra da bi slučaj trebalo ponovo otvoriti.

Slučaj koji i dalje izaziva kontroverze

Smrt Epstina, kontroverznog američkog milionera koji je bio optužen za bludne radnje nad maloljetnicama, i dalje je predmet brojnih spekulacija i teorija, posebno zbog okolnosti pod kojima je pronađen u ćeliji.

Njegov slučaj godinama izaziva pažnju javnosti, a nove tvrdnje mogle bi dodatno podgrejati rasprave o tome šta se zaista dogodilo u noći njegove smrti.

"Moje mišljenje je da je njegova smrt najvjerovatnije izazvana pritiskom pri davljenju, a ne vješanjem", rekao je patolog, koga je angažovalo imanje finansijera, za britanski Telegraf.

Dodao je: "S obzirom na sve informacije koje su sada dostupne, opravdano je sprovesti dodatnu istragu o uzroku i načinu smrti.“

Iako doktor nije lično obavio obdukciju, bio je prisutan tokom pregleda i učestvovao kao posmatrač u ime Epstinove porodice.

"U vrijeme kada je obdukciju radio sudski medicinski vještak, obojica smo se složili da je, na osnovu izvještaja sa obdukcije i dostupnih informacija, potrebno više podataka kako bi se utvrdio uzrok i način smrti“, rekao je dr Baden.

Nakon objavljivanja više od tri miliona dokumenata u vezi sa pokojnim seksualnim prestupnikom od strane američkog Ministarstva pravde (DOJ), ponovo su se pojavila pitanja o prirodi Epstinove smrti.

U najnovijoj seriji dokumenata nalazi se do sada neobjavljeni snimak koji prikazuje trenutak kada su zatvorski čuvari pronašli njegovo tijelo.

Na snimku se vidi silueta čuvara kako u 6.30 ujutru prilazi stolu u blizini ove ćelije na dan njegove smrti. Samo deset sekundi kasnije, ista osoba odlazi do ćelije.

Nešto više od minuta potom, vidi se kako se čuvar kreće između bezbjednosnog pulta, gdje mu se uskoro pridružuju još dvojica, i dijela gdje se nalazi ova ćelija. Nakon toga čuvari trče između ta dva mjesta. je zvanično proglašen mrtvim u 6.39, čime je naglo prekinut jedan od najpraćenijih federalnih krivičnih postupaka poslednjih godina.

Prema novim dokumentima, istražitelji su primetili narandžasti oblik koji se kretao uz stepenice ka Epstinovoj ćeliji u noći njegove smrti.

Zvaničnici FBI-ja i Kancelarije generalnog inspektora Ministarstva pravde (OIG) ukazali su na sumnjiv CCTV snimak, na kojem je moguće "zatvorenik“ viđen kako ide ka spratu na kojem je Epstin bio smješten.

U izvještaju OIG navodi se da su u 22.39 sati 9. avgusta 2019. agenti FBI primijetili "narandžasti bljesak koji izgleda kao da ide uz stepenice L sprata - moguće da je zatvorenik sproveden na taj sprat“.

Dalji dokumenti pokazuju da su nadležni bili u sporu oko porijekla tog "narandžastog bljeska“. Dok je FBI sumnjao da je riječ o drugom zatvoreniku, generalni inspektor je naveo: "Zatvorenici su trenutno u izolaciji, moguće je da neko nosi zatvorsku posteljinu ili veš."

Konačni izvještaj generalnog inspektora navodi da se u približno 22.39 neidentifikovani službenik popeo uz stepenice L sprata, a potom se ponovo pojavio u vidokrugu kamere u 22.41.

Ova analiza je u suprotnosti sa ranijim javnim izjavama pojedinih visokih američkih zvaničnika. Bil Bar, tadašnji američki državni tužilac, tvrdio je 2019. da je lično pregledao snimke koji potvrđuju da niko nije ulazio u dio gdje je bio smješten te noći.

Bivši zamjenik direktora FBI-ja Dan Bongino izjavio je da postoji jasan video-snimak koji pokazuje da je bio jedina osoba u tom prostoru.

U decembru je objavljena cenzurisana verzija obdukcije kao dio prvog paketa tzv. Epstinovih dosijea. Na dokumentu je "način smrti“ označen kao "na čekanju“, dok su polja za ubistvo i s*moubistvo ostala prazna.

Prema dr Badenu, njegovi profesionalni nalazi nakon obdukcije 11. avgusta 2019. bili su "neodređeni". Smrtni list je objavljen uz napomenu da se čeka dalja istraga.

Pet dana kasnije, tadašnja glavna sudska medicinska vještakinja Njujorka dr Barbara Sampson presudila je da je Epstin umro vješanjem i da je u pitanju s*moubistvo. Dr Baden tvrdi da ona nije bila prisutna na obdukciji.

Dr Sampson je tada javno odbacila teoriju o davljenju i istakla da stoji "čvrsto“ iza svog zaključka.

Prema zvaničnom izvještaju, pronađena su tri preloma na vratu - jedan na lijevoj podjezičnoj kosti, jedan na hrskavici štitaste žlijezde sa desne strane i jedan sa lijeve strane.

Patolog šokirao izjavom o vešanju

Dr Baden navodi da tokom 50 godina rada na slučajevima smrti zatvorenika nikada nije vidio s*moubistvo vješanjem sa tri preloma vrata. "Čak i jedan prelom zahtijeva ispitivanje mogućnosti ubistva. Dva definitivno zahtijevaju potpunu istragu“, rekao je.

Dr Sampson, međutim, tvrdi da prelomi podjezične kosti i hrskavice mogu biti prisutni i kod s*moubistava i kod ubistava.

Dodatne nedoslednosti u više od tri miliona dokumenata, objavljenih 30. januara, dodatno su podstakle spekulacije. Na primjer, u dokumentima se pojavila izjava o smrti sa datumom 9. avgust 2019, iako je zvanično pronađen bez svijesti tek ujutru 10. avgusta.

Zatvorski zapisi pokazuju da čuvari nisu obavili obavezne noćne provjere u 3 i 5 ujutru. Takođe, kamere ispred njegove ćelije te noći nisu radile ispravno.

Istražitelji su kasnije potvrdili da su najmanje dvije nadzorne kamere bile u kvaru, zbog čega nije bilo moguće utvrditi preciznu vremensku liniju poslednjih trenutaka.

Prema zvaničnom izvještaju, omča napravljena od narandžaste posteljine pronađena u ćeliji kasnije je utvrđena da nije korišćena u ovoj smrti.

Dr Baden tvrdi da je tokom obdukcije primijetio da „omča ne odgovara povredama“, jer tragovi na vratu nisu odgovarali glatkom materijalu čaršava.

Takođe je naveo da su napravljene greške u postupanju sa telom, koje je premješteno u bolničko odjeljenje, što je, prema njegovim riječima, "krajnje neuobičajeno“.

Najvažnije, prema dr Badenu, tačno vrijeme smrti nikada nije precizno utvrđeno.

Epstin (66) bio je u pritvoru na Menhetnu od 6. jula 2019, nakon što je optužen za bludne radnje nad maloljetnicama, tada se izjasnio se da nije kriv i čekao je suđenje kada je preminuo u pritvoru nešto više od mjesec dana kasnije.

Prema zvaničnim navodima, 10. avgusta ujutru pronađen je bez svijesti u ćeliji, medicinsko osoblje je pokušalo reanimaciju, ali je ubrzo proglašen mrtvim.

