Izvor: Sergey Pyatakov / Sputnik / Profimedia

Norveška policija je danas pretresla dom bivšeg premijera Torbjerna Jaglanda, saopštili su njegov advokat i policija, a u okviru tekuće istrage o vezama poznatih Norvežana i pokojnog osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina!

Rojters, pozivajući se na lokalne medije, izvještava da su istražitelji unijeli kutije od kartona u Jaglandovu rezidenciju u Oslu.

Upad jedinice za borbu protiv finansijskog kriminala (Oekokrim) uslijedio je dan nakon što je Savjet Evrope, koji je Jagland vodio od 2009. do 2019. godine, ukinuo njegov diplomatski imunitet.

"Oekokrim trenutno sprovodi pretragu Jaglandove rezidencije i rekreativnih objekata. Ovo je bilo očekivano i standardni dio istrage ovakve prirode", naveo je Jaglandov advokat Anders Brosvet u saopštenju.

Jagland optužen za ozbiljnu korupciju

Jagland je optužen za "ozbiljnu" korupciju, dodao je njegov advokat. Trenutno je u fazi istrage, prije nego što bude zvanično optužen. U ovoj fazi osumnjičeni ima pravo da angažuje advokata, a policija ima mogućnost da ga uhapsi u bilo kom trenutku, ukoliko to bude potrebno za dalji tok istrage.

U Norveškoj, formalne optužbe se podnose mnogo kasnije u pravnom procesu, ponekad samo nekoliko nedelja prije nego što suđenje počne.

"Veoma sam srećan što se ovaj slučaj razjašnjava", izjavio je Jagland, prenio je danas Aftenposten.