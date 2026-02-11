Otkriveno je šest osoba koje su u dosijeima o Džefriju Epstinu bile navedene kao potencijalni saučesnici, a čija su imena do sada bila skrivena od javnosti.

Izvor: House Oversight Democrats

Identitet šest osoba koje su u dosijeima o Džefriju Epstinu bile navedene kao potencijalni saučesnici, ali sa ranije neobjavljenim imenima, sada je otkriven. Informaciju je objavio kongresmen Ro Kana, demokrata iz Kalifornije, navodeći da je riječ o Salvatoru Nuariju, Zurabu Mikeladzeu, Leoniku Leonovu, Nikoli Kaputu, Sultanu Ahmedu bin Sulajemu, kao i milijarderu i preduzetniku Lesliju Veksneru, prenosi Njuzvik.

Kana i republikanski kongresmen Tomas Mesi iz Kentakija optužili su američko Ministarstvo pravde (DOJ) da je neprimjereno skrivao ove informacije od javnosti.

"Moje pitanje je zašto smo Tomas Mesi i ja morali lično da idemo u Ministarstvo pravde kako bi imena ove šestorice postala javna. Ako smo za dva sata otkrili šest imena koja su skrivali, zamislite koliko još osoba prikrivaju u tri miliona dokumenata", rekao je Kana tokom rasprave u Predstavničkom domu.

Ministarstvo pravde je nedavno objavilo više od tri miliona stranica dokumenata, kao i hiljade fotografija i video-snimaka iz istraga povezanih sa Džefrijem Epstinom, finansijerom i osuđenim se**ualnim prestupnikom koji je 2019. godine izvršio samoubistvo u zatvoru dok je čekao suđenje za trgovinu ljudima u svrhu se**ualne eksploatacije.

Iako vlasti tvrde da su time ispunile obaveze iz Zakona o transparentnosti Epstinovih dosijea, i dalje traje rasprava o tome koji su podaci zacrnjeni, iz kojih razloga, kao i da li će biti potrebna dodatna objava dokumenata.

Šta se za sada zna

Kana i Mesi su zatražili od Ministarstva pravde potpuno objavljivanje svih dokumenata povezanih sa Epstinom, tvrdeći da ministarstvo krši Zakon o transparentnosti. Šest objavljenih imena, prema njihovim tvrdnjama, smatra se potencijalnim saučesnicima.

Najpoznatije ime na spisku je Lesli Veksner, milijarder i osnivač kompanije El Brends, u čijem sastavu su globalno poznati brendovi poput Viktorijas Sikreta i Bet end Bodi Vorksa.

"Ne vidim nijednu odredbu u zakonu koja dozvoljava da se imena tih muškaraca zacrne. Riječ je o spisku od dvadeset osoba. Maksvel i Epstin su navedeni, možda još jedna ili dvije osobe, a svi ostali su skriveni", izjavio je Mesi novinarima.

Mesi je dodao da su ta imena "vjerovatno inkriminišuća", navodeći da je jedna osoba navodno visoko pozicionirana u stranoj vladi.

"Jedan od ostalih je veoma istaknuta osoba", dodao je Kana.

Prema njegovim riječima, dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da su mnogi djelovi dosijea i dalje zacrnjeni, prenosi Index. Takođe je utvrdio da je Ministarstvo pravde naizgled "masovno zacrnilo" sva ženska imena, što je otvorilo nova pitanja o mogućim učesnicama Epstinove mreže.

Politička pozadina i uloga Trampa

Prije donošenja Zakona o transparentnosti Epstinovih dosijea u novembru, predsjednik Donald Tramp i visoki zvaničnici njegove administracije izražavali su skepticizam prema potpunom objavljivanju dokumenata. Bijela kuća i Ministarstvo pravde u početku su bili uzdržani, ali je Tramp kasnije promijenio stav i potpisao zakon.

Izvor: X/@Chesschick01

Zamjenik američkog državnog tužioca Tod Blanš izjavio je prošlog mjeseca da Ministarstvo pravde ne pokušava da štiti Trampa prilikom objave dokumenata. Tramp je više puta negirao bilo kakvu povezanost sa Epstinovim krivičnim djelima i nikada nije bio optužen u tom slučaju.

Analiza Njujork tajmsa pokazala je da se u objavljenim dokumentima Tramp, Melanija Tramp, Trampov klub Mar-a-Lago i povezane teme pominju više od 38.000 puta. Ovi navodi ne impliciraju krivičnu odgovornost i uključuju novinske članke, interne rasprave Ministarstva pravde, dnevnike letova, imejlove i neproverene dojave.

Izvor: X/@Chesschick01

Sve je izvjesnije da bi Ministarstvo pravde moglo biti primorano da objavi dodatne informacije, uključujući i ranije zatajena imena potencijalnih saučesnika. I dalje nije jasno koji se podaci štite i iz kojih razloga, što u javnosti i političkim krugovima izaziva sve veći pritisak za potpunu transparentnost.