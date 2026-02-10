Na internetu su se pojavile tvrdnje da novi dokumenti dokazuju kako je smrt Džefrija Epstina unaprijed najavljena.

Društvenim mrežama širi se tvrdnja da novoobjavljeni dokumenti pokazuju kako su američke vlasti pripremile saopštenje o smrti Džefrija Epstina dan prije nego što je pronađen mrtav, što prema istim tvrdnjama implicira da je Epstin i dalje živ. Kao "dokaz" navodi se dokument američkog Ministarstva pravosuđa u kojem se pominje datum 9. avgust 2019. godine, dan prije nego što je Epstin pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji.

"BBC" je provjerio o čemu je riječ i otkriveno je da se radi o progrešnom tumačenju internog nacrta dokumenta, a ne o bilo kakvom dokazu da je Epstinova smrt lažirana ili unapred isplanirana.

Sporni dokument i datum koji je podstakao teorije

Povod za nove spekulacije bio je nacrt saopštenja američkog Ministarstva pravosuđa, uključen u najnoviju tranšu deklasifikovanih dokumenata o Epstinu. U tom dokumentu navodi se da je Epstin "pronađen bez svijesti u svojoj ćeliji" u njujorškom zatvoru, a kao datum stoji petak, 9. avgust 2019.

Na društvenim mrežama to je protumačeno kao navodni dokaz da su američke vlasti unaprijed znale za Epstinovu smrt ili da se on u tom trenutku uopšte nije nalazio u ćeliji.

Šta kažu zvanični nalazi?

Međutim, kako navodi BBC svi relevantni zvanični dokumenti potvrđuju da je Džefri Epstin pronađen mrtav u subotu, 10. avgusta 2019. godine. To uključuje deklasifikovani izvještaj FBI-ja o njegovoj smrti u pritvoru, obdukcioni nalaz, interne zatvorske dokumente, kao i zvanične fotografije sa mjesta događaja.

Ni u jednom od tih dokumenata ne pojavljuje se datum 9. avgust kao dan Epstinove smrti ili pronalaska tijela.

"Riječ je o grešci u nacrtu"

Američko Ministarstvo pravosuđa potvrdilo je BBC-ju da je sporni datum posledica greške u internom nacrtu dokumenta koji nikada nije bio namijenjen javnoj objavi. Prema njihovom objašnjenju, nacrti zvanične izjave počeli su da kruže internim imejlovima u Uredu američkog državnog tužioca za Južni okrug Njujorka tek 10. avgusta 2019. godine, nakon Epstinove smrti.

"Dok su početne verzije izjave sadržale prethodni datum, radilo se o nesrećnoj grešci u pisanju koja je kasnije ispravljena prije objavljivanja zvaničnog saopštenja", naveli su iz Ministarstva pravosuđa za BBC.

Dodali su i da su tvrdnje prema kojima je izjava bila pripremljena prije Epstinove smrti netačne.

Kako je greška dospjela u javnost

Sporni dokument bio je interni nacrt koji je ostao u arhivi elektronske komunikacije i tek je naknadno uključen u objavljene sudske spise. Upravo je to omogućilo da pogrešan datum postane vidljiv javnosti i posluži kao povod za nove teorije zavjere.

BBC ističe da nema nikakvih dokaza koji bi upućivali na to da je Epstinova smrt lažna ili da je preživio, kako se tvrdi u viralnim objavama, prenosi Index. Zaključak je jasan: pogrešan datum u internom nacrtu dokumenta rezultat je administrativne greške, a ne dokaz zataškavanja ili lažiranja Epstinove smrti. Svi relevantni i zvanični nalazi potvrđuju da je Džefri Epstin preminuo 10. avgusta 2019. godine u zatvoru u Njujorku, kako je tada i zvanično objavljeno.