Francuski ministar spoljnih poslova potvrdio je da se ime diplomate Edana pojavljuje u dokumentima vezanim za aferu Epstin, uz najavu istrage.

Izvor: X/krassenstein

U dokumentima američkog pravosudnog sistema povezanim sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom pojavilo se i ime francuskog diplomate Fabrisa Edana, a francuski ministar spoljnih poslova Žan-Noel Baro saopštio je da Edanov slučaj predaje javnom tužiocu, uz napomenu da ne može da isključi objavljivanje i drugih imena u aferi Epstin.

Edan, glavni sekretar za spoljne poslove, trenutno je na odsustvu iz ličnih razloga i radi u kompaniji Enži, koja je saopštila da ga je privremeno suspendovala zbog objavljenih informacija, prenio je portal BFM TV, navodeći da je Edan optužen da je Epstinu slao poslovna dokumenta, ponekad čak manje od 24 sata po prijemu, prenosi Euronews pisanje Tanjuga.

Baro je danas izjavio da je preneražen i šokiran informacijom da se Edanovo ime više puta pominje u dosijeima, ali je naglasio da to ne treba da baci ljagu na agente Ministarstva spoljnih poslova koji svoj posao obavljaju sa velikim profesionalizmom i angažovanjem.

Baro je rekao da iz dokumenata ne mogu da se izvuku konačni zaključci, ali da će se pravni postupak sprovesti radi daljeg utvrđivanja činjenica, a dodao je da su protiv Edana pokrenute i disciplinska procedura i administrativna istraga.

U galeriji pogledajte fotografije objavljene u Epstinovim fajlovima:

Curenje mejlova "na stotine hiljada i na milione" koje je otkrila afera Epstin "pokreće ozbiljne sumnje koje se odnose na američke, evropske i francuske državljane", istakao je Baro.

Kako je rekao, riječ je o sumnjama na seksualno nasilje, finansijske malverzacije i pokušaje uticanja, a možda i miješanja u politički život evropskih zemalja, možda i u Francuskoj, objasnio je.

Upitan o mogućim drugim slučajevima curenja mejlova u Ministarstvu spoljnih poslova, Baro je rekao da "ne može da isključi imena diplomata koja se, po svoj prilici, pojavljuju u dokumentima".

I ime francuskog fudbalera Franka Riberi šest puta se pominje u dosijeima povezanim sa Epstinom, navodi francuska televizija.

U aferu Epstin umiješan je i bivši ministar kulture Francuske Džek Lang, koji je podnio ostavku na mjesto predsjednika Instituta arapskog svijeta nakon što je Nacionalno finansijsko tužilaštvo pokrenulo preliminarnu istragu protiv njega i njegove ćerke zbog "teške poreske prevare i pranja novca".

(Euronews/MONDO)