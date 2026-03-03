Zbog planiranih radova na mreži danas će bez napajanja električnom energijom ostati mnoga naselja i ulice u više crnogorskih opština, saopšteno je iz CEDIS-a.

Izvor: MONDO/Vlada Crne Gore/S. Matić

Podgorica

– u terminu od 09 do 17 sati: Parci.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio Bigora, Zavala, Podsić, dio Meduna.

Danilovgrad

– u terminu od 08 do 15 sati: Rupice Komanske,dio Zagrede.

Cetinje

– u terminu od 09 do 15 sati: Ljubotinj.

Nikšić

– u terminu od 08 do 15 sati: Ul. VI Crnogorske, dio Starog Pazarišta,Široka Ulica, dio Dragovoljića, Klenak.

Plužine

– u terminu od 08 do 15 sati: Podprisoje.

Budva

– u terminu od 09 do 13:30 sati: naselja:Markovići, Mažići, Lapčići, Stanišići, Braići, Duletići, zamak Pobore, Pobori, Stanjevići.

Bar

-u terminu od 08 do 17 sati:potrošači oko kaptaže u Sutomoru naselje Brca.

-u terminu od 11 do 13 sati: Boškovići Sutorman, Maksim, Mandarići, Podsustaš, Manastir Ribnjak, Rusko naselje(Maksim i Sinegorje), Sušara Sutorman, Tuđemili, Vučkovići, Zupci.

-u terminu od 13 do 15 sati: Ulica Makedonska( Zgrada Pelagonija), dio Makedonske ulice, Dio Makedonskog Naselja, Opština Bar, Sud, Katastar, političke partije i novi hotel iza Opštine.

-u terminu od 15 do 16 sati: Makedonsko Naselje, Zgrade u ulici Rista Lekića, Zgrade Čelebića D-20, Zgrade Mavrova.

– u terminu od 08:30-11:00 sati: Stambena zgrdada Keke, od Marovića do željezničke pruge, Zgrada Vukčevića D-5, od Raskrsnice od Bomaka do Mandarića, Ahmetov Brijeg, dio Ilina iznad pruge Mijovići , Sustaš, dio naselja Mandarići ( nove stambene zgrade u mandarićima kod željezničke pruge).

Ulcinj

– u terminu od 08:30 do 15 sati: antene T com-a i dio Ade kod restorana “Konoba kod Ranka”.

-u terminu od 08 do 15 sati: dio grada uz ulicu Majke Tereze, dio Pinješa-ulica Mujo Ulqinaku prema Cosmeticsu,dio grada preko puta Pijace, kod stare autobuske.

Herceg Novi

– u terminu od 08 do 15 sati:Kameno, Žlijebi, Mokrine, Kruševice, Vrbanj, Ubli.

Berane

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio sela Zabrđe, selo Banjevac, dio sela Bubanje-naselje oko Crkve i zaseok Kačmor.

Bijelo Polje

– u terminu od 09 do 16 sati:Sela,Ivanje,Čokrlije, Rajkovići, Grubješići, Kičava, Mahala, Bijeli potok, Krstače, Pavino Polje, Biokovac, Grab, Vergaševići, Kovren, Gorice, Slatka, Bliškovo, Stožer, Zaton, Zaton – Klinac, Bistrica.

-u terminu od 08 do 14 sati: Jagoče

Kolašin

– u terminu od 08 do 16 sati:Jasenova, Ocka gora, Međuriječje, Cerovica, Trešnjica, Liješnje, Bogutov do, Mrtvo Duboko, Bulje, Andrijevo, Smolice, RDC, Vlahovići, Andrijevo, Jasenov do, Gornja Rovca, Višnje, Velje Duboko, Trmanje,Đuđevina,Moračko Trebaljevo 1.

Mojkovac

– u terminu od 08 do 15 sati:Centar Mojkovca (Hotel ‘Dulović’, Gradska pivnica, Tomovići, zgrada ‘Bor’),Kooperacija,Gojakovići,Čuklin.

-u terminu od 09 do 17 sati: Fabrika ‘4. novembar’, Radnik, Solidarnost, zgrade Opštine i MUP-a, Banka, Poslovni centar, Vojne zgrade, Hotel ‘Dulović’

Gusinje

– u terminu od 08:30 do 14:30 sati:Bucelj, Kačanik, Dolja, Veternik, Grebaje, Grnčar, dio naselja Bedluci.

Petnjica

– u terminu od 09:30 do 14:30 sati: dio grada Petnjica.

Plav

– u terminu od 08:30 do 16:30 sati: Skić, Komarača, Meteh, Jara, Babino Polje, Korita,Vojna Pošta, Prnjavor, Malo Selo, Đurička Rijeka, Ski Lift, Hoti, Vojno Selo, Hakanje.

Pljevlja

– u terminu od 09 do 16 sati: Zabrnjica, Nange, Pračica, Mrčevo.

Rožaje

– u terminu od 09 do 14:30 sati: Dio sela Biševo.

“Navedeni radovi se izvode u cilju kvalitetnijeg i sigurnijeg napajanja električnom energijom. U slučaju loših vremenskih uslova radovi će biti odgođeni”, zaključili su u CEDIS-u.