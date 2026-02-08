Mađarski premijer Viktor Orban nazvao je Ukrajinu "neprijateljem" Mađarske, kritikujući zahtjeve Kijeva prema EU i ponovo se usprotivivši članstvu Ukrajine u Uniji.

Izvor: Profimedia

Mađarski premijer Viktor Orban proglasio je Ukrajinu "neprijateljem" Mađarske tokom govora na mitingu 7. februara.

Orban, koji se često opisuje kao najbliži saveznik Kremlja u Evropskoj uniji, više puta je tokom ruske invazije na Ukrajinu oštro kritikovao Kijev i Brisel.

Govoreći na mitingu u mađarskom gradu Sombatelju 7. februara, Orban je optužio Ukrajinu da zahtijeva od EU da obustavi uvoz jeftine ruske energije.

"Svako ko to kaže neprijatelj je Mađarske, dakle Ukrajina je naš neprijatelj", poručio je Orban.

Njegove izjave dolaze ubrzo nakon što je Savjet EU odobrio planove za zabranu kupovine ruskog gasa do 2027. godine. Mađarska i Slovačka, zemlje koje gaje prijateljske odnose sa Moskvom i i dalje su u velikoj mjeri zavisne od ruskog gasa, osporile su tu odluku pred Evropskim sudom pravde.

Orban je ponovo napao i ambicije Ukrajine za članstvo u EU, naglasivši da Mađarska treba da sarađuje sa Ukrajinom kao susjedom, ali da Kijev nikada ne bi smio da dobije članstvo u Uniji.

"Mađari ne bi trebalo da žele vojnu ili ekonomsku saradnju sa Ukrajincima, jer nas oni uvlače u rat", rekao je Orban.

Mađarski premijer je takođe najavio da će posjetiti Vašington povodom inauguracionog sastanka "Odbora za mir" američkog predsjednika Donalda Trampa.

Iako je EU ukinula većinu uvoza ruske nafte i između 2021. i 2025. smanjila kupovinu ruskog gasa za 75 odsto, Unija je i dalje najveći kupac ruskog cjevovodnog gasa i tečnog prirodnog gasa (LNG).

Mađarska se godinama protivi širim naporima EU da smanji zavisnost od ruske energije, koristeći pravo veta kako bi blokirala sankcije Moskvi i zadržala pomoć Ukrajini. Nedavna odluka o zabrani uvoza ruske energije donijeta je kao trgovinska, a ne sankciona mjera, što je omogućilo njeno usvajanje kvalifikovanom većinom, uprkos protivljenju Mađarske i Slovačke.

Orbanove najnovije zapaljive izjave dolaze dva mjeseca uoči parlamentarnih izbora u Mađarskoj, koji će biti održani u aprilu. Iako ankete pokazuju da zaostaje za liderom opozicije Peterom Mađarom, Orban je te podatke na početku govora odbacio kao "propagandu".