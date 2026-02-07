U Ufi je priveden muškarac koji je u studentskom domu ranio četiri studenta i policajca.

Izvor: Kurir/Profimedia

U Ufi su pripadnici organa reda priveli muškarca koji je u studentskom domu jednog univerziteta ranio četiri studenta i jednog policajca, izjavila je zvanična predstavnica Ministarstva unutrašnjih poslova Rusije Irina Volk. Vijest prenosi APA, pozivajući se na list Izvestija, prenosi Apa.az.

"U Ufi su moje kolege privele muškarca koji je u studentskom domu jednog univerziteta ranio četiri studenta i jednog policajca. Sve okolnosti ovog incidenta se utvrđuju", napisala je Volk na svom Telegram kanalu.

Prema izvoru lista Izvestija, u napadu je povrijeđeno šest osoba, među kojima i jedno dijete. Svi povrijeđeni su hospitalizovani u bolnicama u Ufi. Troje njih nalazi se u Gradskoj kliničkoj bolnici broj 10, dvoje u teškom stanju, a jedna osoba u stanju srednje težine.

В Уфе произошло вооружённое нападение на общежитие для иностранных студентов-медиков.



Как минимум шесть человек пострадали, один из них — полицейский, пишут СМИ. Сначала сообщалось об одном нападавшем с ножом, но по данным «Базы» у него был сообщникpic.twitter.com/aXTY4Z18cT — Лентач (@the_lentach)February 7, 2026

Još dvije osobe sa povredama srednje težine smještene su u Gradsku kliničku bolnicu broj 18, dok je dijete zbrinuto u Dječijoj gradskoj kliničkoj bolnici broj 17.

Navodi se i da je jedan student tokom incidenta bio uzet za taoca u fiskulturnoj sali, ali je kasnije oslobođen.

Povrijeđenima se pruža sva neophodna medicinska pomoć.