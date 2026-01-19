U strahu od mogućeg sukoba sa Rusijom, poljska vlada je počela distribuciju čak 17 miliona priručnika za vanredne situacije, u kojima građanima objašnjava kako da se ponašaju u slučaju rata, vazdušnih napada, ali i hemijskih ili nuklearnih prijetnji.

Izvor: Gavriil Grigorov / Zuma Press / Profimedia

S obzirom na trenutnu situaciju u svijetu, u poslednje vrijeme se mnogo govori o ratu, a mnoge zemlje su odlučile da se pripreme za najgori mogući scenario. Ovog puta mediji ne pišu o oružju i vojsci, već o priručniku za vanredne situacije. Poljska vlada je poslala 17 miliona takvih priručnika svojim građanima, piše magazin Feniks.

Poljaci strahuju od rata sa Rusijom, pa građane na ovaj način uče kako da se zaštite od vazdušnih napada i hemijskih ili nuklearnih prijetnji. Priručnici stoga prvo idu u istočna pogranična područja pored Rusije, Bjelorusije i Ukrajine, gdje je strah najveći i najrealniji, zbog ruskog napada na Ukrajinu.

Na 52 stranice smjestili su i savjete o tome kako postupati u slučaju prirodnih katastrofa i nestanka struje. Takođe daju praktične savjete o zaštiti u slučaju rata. Na primjer, navode šta ljudi treba da nose u rancu za evakuaciju. Između ostalog, daju savjete šta treba učiniti u slučaju eksplozije.

"Ako čujete eksploziju napolju, spustite se na zemlju - idealno u jarak ili udubljenje i zaštitite glavu", navode, a u slučaju nuklearne prijetnje pišu da treba "zatvoriti prozore, otvore za ventilaciju i zaklopke šporeta i kamina, i isključiti klima uređaj".

Ministar unutrašnjih poslova Marćin Kirvinski je, na predstavljanju priručnika, naglasio da je to neophodno. "Svaki Poljak ima dužnost da brani domovinu, ali domovina takođe ima dužnost da obezbedi infrastrukturu za zaštitu svakog Poljak"“, ističe on.