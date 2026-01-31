U testamentu Epstina otkriveno da je želio da ostavi svojoj djevojci 50 miliona dolara, dijamantski prsten, kuću u Njujorku i ostrvo.

Izvor: House Oversight Democrats

Osuđeni sek**alni prestupnik Džefri Epstin je potpisao testament dva dana prije nego što se ubio u zatvoru u Njujorku u Sjedinjenim Američkim Državama 2019. godine, a kako piše britanski "Dejli Mejl", on je htio da ostavi svojoj djevojci Karini Šulijak 50 miliona dolara, dijamantski prsten od 33 karata, kuću u Njujorku i takozvano "pedo ostrvo". Njegovo ukupno bogatstvo je procijenjeno na oko 288 miliona dolara i njegov plan je bio da raspodijeli sve nekretnine, koje su na njegovo ime, na čak 44 različita nasljednika.

Epstin je testament sastavio 8. avgusta 2019, a 11. avgusta je pronađen mrtav u zatvorskoj ćeliji. Bio je u zatvoru jer je čekao suđenje po optužbama za trgovinu ljudima u sek**alne eksloatacije.

Epstein's will revealed: Paedophile wanted to leave girlfriend $50m, diamond ring and 'Pedo Island'https://t.co/WAuwER9l9C — Daily Mail US (@Daily_MailUS)January 31, 2026

Njegov testament je potpisao advokat Daren Indajk, 19. avgusta 2019. Nakon njegove smrti, njegova imovina je prenijeta u određeni fond i od tada se koristi za obeštećenje svih žrtava, za plaćanje sudskih troškova i plaćanje poreza.

Prema posljednjim informacijama, ostalo je oko 127 miliona dolara od cjelokupne njegove imovine. Što se tiče takozvanog "pedo ostrva", riječ je o ostrvu "Little Saint James".