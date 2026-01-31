Ministarstvo pravde SAD objavilo je milione dokumenata vezanih za osuđenog prestupnika Džefrija Epstina, uključujući mejlove koji povezuju visoke zvaničnike i milijardere sa njegovim privatnim ostrvom.

Ministarstvo pravde SAD objavilo je u petak milione dokumenata vezanih za osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina, uključujući mejlove koji pokazuju da je Hauard Latnik, ministar trgovine u administraciji predsjednika Donalda Trampa, navodno posjetio Epštajnovo privatno ostrvo godinama nakon što je tvrdio da je prekinuo veze s njim.

U drugim mejlovima, milijarder i bivši Trampov savjetnik Ilon Mask pitao je Epstina da li planira neke zabave, ali je odbio poziv da posjeti ostrvo.

U dokumentima se pominju imena brojnih istaknutih ličnosti iz politike, biznisa i zabave, uključujući i samog Trampa, koji je bio prijatelj s Epstinom godinama prije nego što su njegovi zločini izašli na vidjelo.

Ranija objavljivanja dokumenata dovela su do istrage Epštinovih odnosa s istaknutim ličnostima kao što su bivši predsjednik Bil Klinton i bivši ministar finansija Lari Samers. Obojica su negirala nezakonite radnje i kazala da žale zbog svoje povezanosti s pokojnim finansijerom.

Zamjenik državnog tužioca SAD Tod Blanš rekao je da dokumenti objavljeni u petak predstavljaju posljednju objavu dokumenata u Trampovoj administraciji, u skladu sa zakonom kojim se zahtijeva objavljivanje svih dokumenata vezanih za Epstina.

Objavljeno je više od tri miliona stranica, 2.000 video-snimaka i 180.000 fotografija, kazala je Blanš na konferenciji za novinare. Tramp tvrdi da nije znao ništa o Epštinovim zločinima.

Ipak, skandal ga proganja već mjesecima, dijelom i zato što je tokom predsjedničke kampanje 2024. godine obećao da će objaviti dokumenta vezana za Epstina, a potom odustao nakon što je stupio na dužnost. Novodostupni dokumenti sadrže stotine dokumenata u kojima se pominje Tramp, od kojih su mnogi zbirke medijskih članaka.

Jedan dokument detaljno opisuje ono što bi mogli biti interni mejlovi saveznih istražitelja koji su istraživali navode u koje su umiješani Tramp i Epštin.

Mejlovi, svi iz avgusta 2025. godine, ne daju nikakve naznake da su ti navodi utemeljeni, a istražitelji su primijetili da se nekoliko osoba koje su iznijele optužbe smatra nepouzdanim. Ministarstvo pravde saopštilo je da neki od dokumenata sadrže neistinite i senzacionalističke tvrdnje protiv Trampa.