Miroslav Lajčak podnosi ostavku zbog spominjanja u prepiskama sa Džefrijem Epstinom.

Izvor: Profimedia

Miroslav Lajčak, bivši ministar spoljnih spolova Slovačke, podnosi ostavku sa funkcije savjetnika premijera Slovačke Roberta Fica nakon što je u javnost procurila prepiska sa osuđenim sek**alnim prestupnikom Džefrijem Epstinom u kom se spominje njegovo ime, piše "Dennikn". Fico je danas saopštio da prihvata njegovu ostavku, a potom se i kratko oglasio tim povodom.

"Miro (Miroslav, prim.aut.) se još jednom pokazao kao odličan diplomata i prihvatam njegovu ponudu da prekinemo našu saradnju, iako svi, ne samo ja, gubimo nevjerovatan izvor iskustva u diplomatiji i spoljnoj politici", kratak je bio premijer Slovačke.

Zašto je Miroslav Lajčak podnio ostavku?

U spisima koje je objavilo američko Ministarstvo pravde, Miroslav Lajčak se spominje u više navrata. Njegovo ime se vidi u prepisci sa Epstinom o nepoznatim djevojkama.

Lajčak je govorio da nije uradio ništa loše i nemoralno. Tvrdio je da mu nikada nisu ponuđene bilo kakve se**ualne usluge i da nikada nije učestvovao u takvim stvarima.