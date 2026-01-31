Prepiska osuđenog seksualnog prestupnika Džefrija Epstina i Miroslava Lajčaka pominje Milo Đukanovića i Crnu Goru

Bišvi predsjednik i premijer Crne Gore Milo Đukanović pominje se u fajlovima povezanima sa osuđenim seksualnim prestupnikom Džefrijem Epstinom, koje je objavilo američko Ministarstvo pravde.

Đukanović se spominje u porukama koje je Epstin navodno razmjenjivao sa slovačkim političarom Miroslavom Lajčakom, prenosi portal Vijesti.

U jednoj od poruka Lajčak piše da predsjednik Crne Gore „očekuje našu posjetu“.

Epstin odgovara Lajčaku:

„Možda bi trebalo da omogućimo utočište za Donalda.“

Na to Lajčak odgovara:

„Donaldu slaba tačka Crna Gora.“

Epstin potom Lajčaku piše da su nekadašnji advokat predsjednika Sjedinjenih Američkih Država (SAD) Donalda Trampa, Majkl Koen, i bišvi Trampov savjetnik Pol Manafort „obojica krivi“ i dodaje „početak kraja“.

Takođe, Epstin tokom prepiske šalje Lajčaku link sa portala Njujork post o Crnoj Gori i sliku Kotora, a Lajčak mu odgovara:

„Rekao sam ti da je Crna Gora sjajna.“

Epstin je takođe pitao Lajčaka da li je Đukanović predsjednik ili premijer Crne Gore, na šta mu Lajčak odgovara:

„Predsjednik.“

Dio poruka je razmijenjen 21. avgusta 2018. godine, dio dan kasnije, a dio 21. septembra iste godine, pišu Vijesti.

Miroslav Lajčak je između ostalog bio predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija (UN), ministar vanjskih poslova Slovačke, predsjedavajući Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS), specijalni predstavnik Evropske unije (EU) za dijalog Beograd–Priština i druga regionalna pitanja, a bio je i izaslanik EU za sprovođenje referenduma o nezavisnosti Crne Gore.